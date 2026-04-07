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Enrique: Esse é o caminho mais rápido para cair na armadilha do Liverpool

PSG x Liverpool
PSG
Liverpool
Liga dos Campeões
Luis Enrique
França
England
Espanha

O técnico do Paris Saint-Germain tem um único desejo diante do Liverpool

A Liga dos Campeões terá amanhã, quarta-feira, um confronto emocionante entre o Paris Saint-Germain e o Liverpool.

Este jogo será uma oportunidade de revanche para o time inglês, após sua eliminação nas oitavas de final da última temporada pelas mãos da equipe do técnico Luis Enrique.

Enrique deu uma entrevista coletiva hoje, terça-feira, na qual discutiu como trabalhou para corrigir os erros da temporada passada.

  • O favorito à vitória... e o Paris Saint-Germain

    Enrique explicou: “A função do treinador é encontrar uma maneira de obter um bom desempenho. Cada ano é diferente do anterior, e não podemos trabalhar da mesma forma que no ano passado”.

    E acrescentou: “O que mais desejo é manter a identidade da equipe para praticarmos um bom futebol e desfrutarmos da competição na Liga dos Campeões”.

    O técnico espanhol declarou: “Não importa quem é o favorito para vencer, ou quem você considera favorito. Em jogos como este, contra essas equipes, é impossível definir qual time é o favorito para vencer”.

    E continuou: “Não acho que a minha equipe seja a favorita. Se vocês se lembrarem do ano passado, todos diziam que o Liverpool era o favorito, e quem se classificou foi o Paris Saint-Germain. Para mim, não há um favorito.”

    E enfatizou: “O Liverpool é um time de alto nível, e acreditar que você é o principal favorito é o caminho mais rápido para cair na armadilha e estragar tudo.”

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  • A essência do futebol

    Luis Enrique lembra-se do jogo no Parque dos Príncipes contra os Reds no ano passado como o melhor da temporada e afirmou: “Foi um jogo de alto nível, que reflete a essência do futebol. Perdemos aquele jogo, mas disputamos outras partidas desse nível”.

    E acrescentou: “Vou optar por jogar nesse nível amanhã, não pelo resultado. Nosso objetivo é vencer todas as partidas, independentemente do adversário ou do estádio.”

    E concluiu: “Vamos tentar aproveitar o Parque dos Príncipes, porque é um estádio maravilhoso. Temos o apoio da nossa torcida. É ótimo jogar em casa”.

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