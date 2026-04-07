Enrique: Esse é o caminho mais rápido para cair na armadilha do Liverpool

Enrique explicou: “A função do treinador é encontrar uma maneira de obter um bom desempenho. Cada ano é diferente do anterior, e não podemos trabalhar da mesma forma que no ano passado”.

E acrescentou: “O que mais desejo é manter a identidade da equipe para praticarmos um bom futebol e desfrutarmos da competição na Liga dos Campeões”.

O técnico espanhol declarou: “Não importa quem é o favorito para vencer, ou quem você considera favorito. Em jogos como este, contra essas equipes, é impossível definir qual time é o favorito para vencer”.

E continuou: “Não acho que a minha equipe seja a favorita. Se vocês se lembrarem do ano passado, todos diziam que o Liverpool era o favorito, e quem se classificou foi o Paris Saint-Germain. Para mim, não há um favorito.”

E enfatizou: “O Liverpool é um time de alto nível, e acreditar que você é o principal favorito é o caminho mais rápido para cair na armadilha e estragar tudo.”