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Flamengo v Corinthians - Brasileirao 2026Getty Images Sport
Pedro Augusto Dias

"100% de energia": Diniz revela plano do Corinthians para decisão com Estudiantes

Corinthians
Corinthians x Estudiantes
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Copa Libertadores
F. Diniz

Técnico explica preservação de titulares no duelo com o Flamengo e projeta força máxima para a volta das quartas de final da Libertadores, na Neo Química Arena

O Corinthians tratou a derrota para o Flamengo, pelo Campeonato Brasileiro, como parte da preparação para o principal compromisso da semana. Com a equipe envolvida na disputa das quartas de final da Libertadores, Fernando Diniz optou por administrar a minutagem de alguns jogadores e priorizar a recuperação física do elenco antes da partida decisiva contra o Estudiantes.

A estratégia tem um objetivo claro: chegar à Neo Química Arena, na quarta-feira (16), com os principais jogadores em suas melhores condições. Depois do empate por 1 a 1 na Argentina, o Timão precisa de uma vitória para avançar às semifinais. Um novo empate leva a definição para os pênaltis.

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    Diniz explica preservação de titulares

    Diniz levou parte dos titulares ao Rio de Janeiro, mas deixou outros atletas em São Paulo durante o fim de semana. Memphis Depay, Gustavo Henrique e André Carrillo ficaram no CT Joaquim Grava para controlar o desgaste físico. Allan também não participou da partida por uma questão contratual envolvendo o Flamengo.

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    A decisão, segundo o treinador, não teve relação com uma tentativa de dar ritmo aos reservas. A prioridade foi recuperar os jogadores que serão importantes na Libertadores.

    "Não coloquei os jogadores (reservas) para ganharem ritmo. Ao contrário, deixei (os titulares) no banco para eles estarem bem preparados e com 100% de energia para quarta-feira."

    O técnico também detalhou a situação de Carrillo, Memphis e Gustavo Henrique. O peruano vinha atuando próximo do limite físico, enquanto o atacante acumulava uma sequência de partidas e o zagueiro havia deixado o confronto anterior bastante desgastado.

    "O Carrillo saiu porque estava no limite para machucar. O Memphis vem numa sequência que há muito tempo não vinha, precisava descansar. Era o primeiro que eu sabia que ia poupar, os músculos estavam tensos. O Gustavo Henrique fez um jogo forte na quarta-feira, saiu cansado. Ficaram em São Paulo para se recuperarem plenamente."

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  • Corinthians terá desfalque de Yuri Alberto

    Apesar da expectativa pela recuperação dos jogadores poupados, o Corinthians não terá força máxima à disposição. Yuri Alberto está fora da decisão e segue em tratamento de uma ruptura parcial da fibrose.

    André, por sua vez, está em processo de transição para o campo e tem poucas chances de ser relacionado. A tendência é que Diniz utilize contra o Estudiantes os atletas que estiverem liberados fisicamente.

  • Timão decide vaga em casa

    O empate por 1 a 1 em La Plata deixou a disputa completamente aberta. O Estudiantes saiu na frente, mas o Corinthians buscou a igualdade no segundo tempo e levou a decisão para São Paulo.

    Para Diniz, o adversário exige atenção pela capacidade de competir e pela organização apresentada ao longo da competição. O treinador espera uma partida equilibrada e aposta também no apoio da torcida corinthiana.

    "O Estudiantes é sempre difícil, empataram com o Flamengo lá e aqui. Empataram em casa e ganharam fora da Universidad Católica (CHI). Temos que nos preparar para uma grande batalha, time qualificado e bem distribuído em campo. Temos que fazer o nosso melhor junto com a força da nossa torcida."

    A partida está marcada para quarta-feira, às 21h30 (de Brasília), na Neo Química Arena. Quem vencer avança às semifinais da Libertadores. O vencedor do confronto enfrentará Flamengo ou Independiente del Valle.

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