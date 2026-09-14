"100% de energia": Diniz revela plano do Corinthians para decisão com Estudiantes

Diniz levou parte dos titulares ao Rio de Janeiro, mas deixou outros atletas em São Paulo durante o fim de semana. Memphis Depay, Gustavo Henrique e André Carrillo ficaram no CT Joaquim Grava para controlar o desgaste físico. Allan também não participou da partida por uma questão contratual envolvendo o Flamengo.

A decisão, segundo o treinador, não teve relação com uma tentativa de dar ritmo aos reservas. A prioridade foi recuperar os jogadores que serão importantes na Libertadores.

"Não coloquei os jogadores (reservas) para ganharem ritmo. Ao contrário, deixei (os titulares) no banco para eles estarem bem preparados e com 100% de energia para quarta-feira."

O técnico também detalhou a situação de Carrillo, Memphis e Gustavo Henrique. O peruano vinha atuando próximo do limite físico, enquanto o atacante acumulava uma sequência de partidas e o zagueiro havia deixado o confronto anterior bastante desgastado.

"O Carrillo saiu porque estava no limite para machucar. O Memphis vem numa sequência que há muito tempo não vinha, precisava descansar. Era o primeiro que eu sabia que ia poupar, os músculos estavam tensos. O Gustavo Henrique fez um jogo forte na quarta-feira, saiu cansado. Ficaram em São Paulo para se recuperarem plenamente."