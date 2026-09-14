"100% de energia": Diniz revela plano do Corinthians para decisão com Estudiantes

O Corinthians tratou a derrota para o Flamengo, pelo Campeonato Brasileiro, como parte da preparação para o principal compromisso da semana. Com a equipe envolvida na disputa das quartas de final da Libertadores, Fernando Diniz optou por administrar a minutagem de alguns jogadores e priorizar a recuperação física do elenco antes da partida decisiva contra o Estudiantes.
A estratégia tem um objetivo claro: chegar à Neo Química Arena, na quarta-feira (16), com os principais jogadores em suas melhores condições. Depois do empate por 1 a 1 na Argentina, o Timão precisa de uma vitória para avançar às semifinais. Um novo empate leva a definição para os pênaltis.