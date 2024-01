Endrick, Weverton, Gustavo Gómez, Raphael Veiga e mais: por que o Palmeiras tem tantos desfalques contra o Red Bull Bragantino, pelo Campeonato Paulista 2024

Verdão não contará com muitos jogadores titulares para o confronto com o Massa Bruta; entenda os motivos

RB Bragantino e Palmeiras se enfrentam nesta quarta-feira (31), às 19h30, pela quarta rodada do Paulistão 2024. A partida será realizada no estádio Nabi Abi Chedid, em Bragança Paulista, e terá transmissão exclusiva do TNT e da HBO Max (na TV Fechada e no streaming).

O Massa Bruta ainda não venceu em casa neste Campeonato, mas mesmo assim assegura o primeiro lugar do grupo C. Não diferentemente, o atual campeão também é líder de seu grupo, mas está invicto na competição até aqui, com sete pontos nos três primeiros jogos.

No entanto, o Palmeiras jogará a final da Supercopa do Brasil, no domingo (4), em Belo Horizonte-MG. Desta forma, Abel Ferreira não contará com diversos jogadores importantes para o confronto com o Bragantino. Abaixo, a GOAL te explica porque Endrick, Raphael Veiga e mais titulares não estarão em campo em Bragança Paulista.