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Al Ahli vs Al Riyadh - Saudi Pro LeagueGetty Images Sport
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Encruzilhada: o Sundowns pode encerrar a temporada do Al-Ahli saudita mais cedo?

Especiais e Opinião
Mamelodi Sundowns FC x Al-Ahli
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O Al-Raqi diante de uma missão difícil

O Al-Ahli saudita disputa o confronto contra o Mamelodi Sundowns, da África do Sul, num momento que não admite mais tropeços, depois de o time se ver num início de temporada completamente diferente do esperado, em meio a grandes mudanças dentro do clube e a resultados que não deram aos seus torcedores muitos motivos para otimismo.

Deixaram o Al-Ahli vários de seus principais craques, com destaque para Riyad Mahrez e Franck Kessié, além do fim da passagem do técnico alemão Matthias Jaissle pelo time, antes da contratação do holandês Marino Pusic num momento tardio, poucos dias antes do início da temporada, dando início a uma nova fase em meio a muitos pontos de interrogação.

Leia também: por que o técnico do Al-Ittihad recusou uma ida ao Campeonato Alemão?

Vocês podem discutir os assuntos e as notícias de forma mais aprofundada nos fóruns do "Kooora"

  • Al Ahli v Al Hazem: Saudi Pro LeagueGetty Images Sport

    Um início que não corresponde às ambições do Al Ahly

    O Al-Ahli ainda não conseguiu apresentar o nível que sua torcida espera, depois de ter perdido parte de sua força em comparação com a temporada passada, e surgiram problemas técnicos e administrativos que lançaram uma sombra sobre a equipe durante as primeiras semanas.

    As coisas ficaram ainda mais complicadas com a saída do diretor esportivo Pedro, após um período marcado pela irritação da torcida com a forma de gerir o setor esportivo, fazendo com que as mudanças dentro do clube continuassem em um momento em que o Al-Ahli precisava de estabilidade e da construção de uma equipe capaz de competir.

    No que diz respeito aos resultados, o Al-Ahli ocupa a sexta posição na Roshn League, depois de conquistar 4 vitórias contra 3 derrotas, um início que não condiz com as ambições de uma equipe que entra na temporada em busca de disputar títulos.

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  • Sundowns: uma chance para salvar a situação

    Em meio a esse clima, o confronto contra o Sundowns na Copa Intercontinental surge para dar ao Al Ahly uma oportunidade completamente diferente, já que a vitória e a conquista do título de "meio mundo" podem mudar o estado psicológico dentro da equipe e devolver certa dose de tranquilidade e confiança à torcida e aos jogadores.

    A vitória em um grande torneio pode dar a Bosic e seus jogadores um forte impulso para o restante da temporada, além de poder amenizar as críticas e conceder à diretoria espaço para trabalhar na solução dos problemas que surgiram no período recente.

  • Al Ahli v Al Abha: Saudi Pro LeagueGetty Images Sport

    A derrota pode abrir novas portas

    Em contrapartida, a eliminação diante do Sundowns pode aumentar a pressão sobre o Ahly, especialmente se vier após o desempenho e os resultados que não convenceram a torcida desde o início da temporada, podendo reabrir diversas questões dentro do clube em um momento delicado.

    Por isso, o confronto se apresenta como uma verdadeira encruzilhada para o Ahly; a conquista do título pode representar o começo da recuperação da confiança e a correção de rumo, enquanto a derrota colocará a equipe diante de uma fase ainda mais difícil, e fará com que a diretoria do clube seja cobrada a lidar rapidamente com os problemas que surgiram desde o início da temporada.

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