O Al-Ahli saudita disputa o confronto contra o Mamelodi Sundowns, da África do Sul, num momento que não admite mais tropeços, depois de o time se ver num início de temporada completamente diferente do esperado, em meio a grandes mudanças dentro do clube e a resultados que não deram aos seus torcedores muitos motivos para otimismo.

Deixaram o Al-Ahli vários de seus principais craques, com destaque para Riyad Mahrez e Franck Kessié, além do fim da passagem do técnico alemão Matthias Jaissle pelo time, antes da contratação do holandês Marino Pusic num momento tardio, poucos dias antes do início da temporada, dando início a uma nova fase em meio a muitos pontos de interrogação.

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