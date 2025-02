Encontro com o destino: vitória do Bayern de Munique sobre o Bayer Leverkusen encerraria, praticamente, a maldição de Harry Kane

O capitão da Inglaterra nunca conquistou um troféu em sua carreira, mas uma vitória na BayArena deixaria o Bayern 11 pontos à frente na liderança

Granit Xhaka, meio-campista do Bayer Leverkusen, apontou corretamente no início desta semana que "toda a Alemanha" está ansiosa para o confronto de sábado (15) com o Bayern de Munique. A verdade, porém, é que o suíço provavelmente subestimou um pouco.

Este é um jogo que provavelmente atrairá a atenção de todo o mundo do futebol, na verdade. E não apenas porque é um confronto no topo da tabela entre os dois melhores times do Campeonato Alemão e um par de legítimos candidatos a conquistar a Europa nesta temporada.

Certo ou errado, "A Maldição de Harry Kane" também faz parte de seu enorme apelo, porque uma vitória do Bayern na BayArena aumentaria a vantagem dos bávaros para 11 pontos, restando apenas 12 rodadas - e isso praticamente garantiria um troféu inédito para seu artilheiro.