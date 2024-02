Clube português pode adquirir 50% dos direitos econômicos do zagueiro em julho

Cria da base do Flamengo, Gabriel Noga foi emprestado ao Leixões, de Portugal, até junho deste ano, quando termina a temporada no futebol europeu. O zagueiro de 22 anos já foi oficialmente anunciado como novo reforço da equipe que disputa a segunda divisão do campeonato português.

Segundo soube a GOAL, o contrato tem a opção de compra de 270 mil euros por 50% dos direitos econômicos do zagueiro. Além disso, o Flamengo tem a opção de renovar o vínculo do atleta no meio do ano.