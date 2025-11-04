Climão! Emerson Leão e Oswaldo de Oliveira criticam escolha de técnico estrangeiro para o Brasil na frente de Carlo Ancelotti

Em seu pronunciamento, Emerson Leão reforçou seu posicionamento histórico contra técnicos de fora, mas também fez um “mea-culpa” em relação à própria classe de treinadores brasileiros:

“Quero dizer uma verdade. Vocês conhecem o meu caráter, vocês conhecem como eu sou. Eu queria dizer uma verdade, de uma mudança de comportamento meu, pessoal. Eu sempre disse que eu não gosto de treinadores estrangeiros no meu país. Estou falando aqui, na frente da nossa casa (sede da CBF). Aqui não é o dono, o presidente, aqui são os atletas-presidentes dessa instituição. Devemos satisfação e agradecimento a todos. Mas nós temos que estar presentes aqui. Então, o que eu mudei? Do lanche lá fora, do café lá fora, pra minha palavra agora aqui... Antes eu falava que eu não suportava, não suportaria treinador (estrangeiro). Você sabe que eu já falei isso, né Zé (Mário)? Você sabe que eu já falei isso e não mudo. Não mudo a minha opinião.”

Logo depois, Leão reconheceu que os próprios profissionais brasileiros têm responsabilidade na perda de espaço para técnicos estrangeiros:

“Mas tenho que ser inteligente o suficiente pra dizer que isso tudo tem um culpado: nós. Nós, treinadores, somos culpados da invasão de outros treinadores que não têm nada a ver com isso. Não estamos falando de nome, não estamos falando de nacionalidade. Estamos falando de erro nosso. Eu já parei, não sou mais treinador, não sou mais atleta. Mas continuo dando a minha colaboração quando solicitado. Portanto, mudei de ideia nesse exato momento.”

O ex-goleiro ainda desejou boa sorte a Vagner Mancini, presidente da Federação Brasileira de Treinadores, e encerrou o discurso olhando para Ancelotti:

“Você (Mancini) tem tudo para se tornar uma pessoa muito, muito importante para nós brasileiros. Então, boa sorte no seu futuro. Boa sorte para você também.”