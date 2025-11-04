Climão! Emerson Leão e Oswaldo de Oliveira criticam escolha de técnico estrangeiro para o Brasil na frente de Carlo Ancelotti

O que era para ser um encontro de celebração entre gerações de técnicos brasileiros acabou virando um momento de constrangimento na sede da CBF. Durante o 2º Fórum Brasileiro dos Treinadores de Futebol, realizado na terça-feira (4), Emerson Leão e Oswaldo de Oliveira aproveitaram o palco — e a presença de Carlo Ancelotti — para criticar a escolha de um treinador estrangeiro no comando da seleção brasileira.
A cerimônia começou com homenagens a nomes históricos e ao técnico italiano, que recebeu uma placa da Federação Brasileira de Treinadores. Mas o clima mudou rapidamente quando Leão, logo após ser cumprimentado por Ancelotti, fez um discurso repleto de críticas à “invasão” de técnicos estrangeiros no país. O ex-goleiro campeão do mundo em 1970 disse, em tom firme, que “nunca suportou” ver profissionais de fora comandando equipes brasileiras — e reiterou que não mudaria de opinião, ainda que diante do próprio técnico da Seleção.
A fala pegou de surpresa quem estava no auditório e gerou desconforto entre os dirigentes presentes. Segundo apuração do jornal O Globo, a postura dos ex-treinadores repercutiu mal na cúpula da CBF, que considerou as declarações “deselegantes e desnecessárias”. Ainda assim, Ancelotti manteve a compostura, reagindo com serenidade e até esboçou um leve sorriso ao final do discurso de Leão.
