Emanuel Emegha - Talentos Escondidos FC: como a sensação da Ligue 1 atraiu o interesse de Chelsea e Newcastle

Após infância difícil e passagem discreta por clubes europeus, atacante brilha, sonha com a seleção holandesa e atrai olhares da Premier League

O atacante Emanuel Emegha, de 22 anos, vive uma fase brilhante no RC Strasbourg. Após um bom início no Sparta Rotterdam e passagens por clubes de diferentes países europeus, o jogador parece ter finalmente encontrado seu espaço no clube francês. Mas o caminho até se tornar um dos grandes destaques da elite do futebol francês não foi fácil.

Emegha é desses atletas que nunca estiveram entre os maiores prodígios, mas agora despontam como candidatos a grandes transferências. Nesta temporada, ele tem se consolidado como um dos atacantes mais eficazes da Ligue 1. Já são 14 gols e três assistências em 26 partidas pelo campeonato, desempenho que o coloca na quarta posição entre os artilheiros da competição. No Strasbourg, encontrou um ambiente favorável e faz parte de uma equipe que vem superando as expectativas. O clube ocupa a sétima colocação e está a apenas um ponto da zona de classificação para as competições europeias.

O desempenho constante do atacante, que também atua pelo Jong Oranje (seleção sub-21 da Holanda), mostra o quanto ele evoluiu nos últimos anos. Em sua nova série Talentos Escondidos FC, a GOAL apresenta agora todos os detalhes da trajetória de Emanuel Emegha, que, mesmo um pouco mais tarde do que o esperado, começa a mostrar que tem potencial para se tornar um atacante de nível mundial. O clube dos Talentos Escondidos FC, inclusive, trata justamente de jogadores que não entraram no radar das grandes revelações quando estavam nas categorias de base, mas que ainda são jovens o suficiente para mudar de patamar e se tornarem estrelas.