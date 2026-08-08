O Barcelona conquistou uma vitória agônica, por 1 a 0, em sua primeira partida no torneio triangular disputado em Údine, que o colocou diante do Nottingham Forest, na noite de sábado.

O único gol da partida foi marcado pelo brasileiro Raphinha, de pênalti, nos acréscimos.

O jornal "Marca" destacou os principais momentos do confronto, no qual a atuação do Barça melhorou gradualmente ao longo dos 45 minutos, depois que a equipe inglesa foi a parte dominante, conseguindo o Barcelona arrancar a vitória apesar de sofrer um pouco.

A equipe do treinador Hansi Flick ainda precisa, o que é natural nesta fase, de muito trabalho para atingir a melhor forma.

O treinador alemão apostou em uma escalação que mistura jogadores do time principal e jovens da academia do clube, e um de seus principais destaques foi lançar novamente o atacante egípcio Hamza Abdel Karim na posição de centroavante, depois de também ter começado como titular diante de Europa e Birmingham.

Esta partida também foi a primeira de Fermín López e Raphinha durante o período de preparação para a temporada, enquanto Karim Adeyemi manteve seu lugar na escalação titular.

Espart e Bisker, ambos com apenas 17 anos, ocuparam as posições de laterais, enquanto Fariñas se movimentou no meio-campo.