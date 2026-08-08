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Traduzido por

Em meio ao sofrimento de Hamza Abdelkarim, Raphinha salva o Barcelona com pênalti

Nottingham Forest x Barcelona
Nottingham Forest
Barcelona
Amistosos de clubes
H. Abdelkarim
Raphinha
England
Espanha
Egito

O Barcelona conquistou uma vitória agônica, por 1 a 0, em sua primeira partida no torneio triangular disputado em Údine, que o colocou diante do Nottingham Forest, na noite de sábado.

O único gol da partida foi marcado pelo brasileiro Raphinha, de pênalti, nos acréscimos.

O jornal "Marca" destacou os principais momentos do confronto, no qual a atuação do Barça melhorou gradualmente ao longo dos 45 minutos, depois que a equipe inglesa foi a parte dominante, conseguindo o Barcelona arrancar a vitória apesar de sofrer um pouco.

A equipe do treinador Hansi Flick ainda precisa, o que é natural nesta fase, de muito trabalho para atingir a melhor forma.

O treinador alemão apostou em uma escalação que mistura jogadores do time principal e jovens da academia do clube, e um de seus principais destaques foi lançar novamente o atacante egípcio Hamza Abdel Karim na posição de centroavante, depois de também ter começado como titular diante de Europa e Birmingham.

Esta partida também foi a primeira de Fermín López e Raphinha durante o período de preparação para a temporada, enquanto Karim Adeyemi manteve seu lugar na escalação titular.

Espart e Bisker, ambos com apenas 17 anos, ocuparam as posições de laterais, enquanto Fariñas se movimentou no meio-campo.

  • imago-sport-1080801163.jpgIPA Sport

    Hamza Abdelkarim sofre com a força dos duelos

    A equipe inglesa entrou na partida com linhas adiantadas e impôs forte pressão sobre os jogadores do Barcelona, mas a equipe catalã não demorou a responder e avançar, embora os jogadores do Nottingham praticamente não deixassem espaços.

    O meio-campo do Barcelona encontrou dificuldade para conectar o jogo com o trio de ataque, apesar do surgimento de algumas boas conexões entre Adimi, Raphinha e Fermín, junto com Hamza Abdel Karim, que sofreu com a força dos duelos contra alguns jogadores do Nottingham.

    O atacante egípcio, que marcou os dois gols do Barcelona diante do Birmingham, demonstrou grande vivacidade e movimentação constante, além de sacrifício defensivo e ambição ofensiva, e não parou de se movimentar e pedir a bola.

    Igor Jesus, o jogador mais perigoso do Nottingham no aspecto ofensivo, colocou o goleiro Szczesny sob pressão aos 22 minutos, mas chutou a bola por cima do travessão depois que o goleiro polonês havia saído do gol e ficado fora de posição.

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    Nottingham pressiona e o Barcelona desperta antes do fim

    As chances mais perigosas durante a primeira meia hora do tempo, que se estendeu por 45 minutos, foram do time inglês.

    Já a tentativa mais perigosa do Barcelona veio aos 35 minutos, quando Bryan Fariñas finalizou uma bola de fora da área, mas ela acertou a trave.

    A partida estava sob o controle do time inglês, mas o Barcelona começou a acordar durante os últimos minutos.

    Nos acréscimos, Milenković cometeu um pênalti após tocar a bola com a mão em um lance com Fermín López.

    Raphinha não desperdiçou a chance da marca do pênalti, dando a vantagem ao Barcelona, e assim o brasileiro voltou a ser decisivo mais uma vez com o time catalão.

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