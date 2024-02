Em busca de atacantes, Vasco negocia com Breno Lopes e Pedro Henrique

Cruzmaltino espera fechar com os dois jogadores para reforçar o ataque nesta temporada

O Vasco está no mercado da bola em busca de atacantes e tem negociações em curso com Breno Lopes, do Palmeiras, e Pedro Henrique, do Internacional. Segundo soube a GOAL, a ideia do Cruzmaltino é contratar os dois atletas.

O elenco vascaíno, vale ressaltar, conta com Pablo Vegetti no setor, mas a diretoria trabalha para fomentar a disputa no elenco e entregar mais opções ao técnico Ramon Díaz.

