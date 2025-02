Eliminação da Copa da Inglaterra foi um vexame, mas Liverpool correu risco necessário para garantir sucesso em Premier League e Champions League

A derrota por 1 a 0 no Home Park foi humilhante para os Reds, mas a decisão de Arne Slot de poupar suas estrelas foi correta

A narrativa pós-jogo em Plymouth foi completamente previsível. Assim que o apito final soou em Home Park, Arne Slot foi acusado de desrespeitar a FA Cup.

O argumento era que o holandês havia cometido o primeiro erro sério desde que assumiu o comando do Liverpool no início da temporada, ao fazer 10 mudanças na equipe que havia derrotado o Tottenham na última quinta-feira para garantir uma vaga na final da Carabao Cup.

A seleção de Slot foi o fator chave que contribuiu para um dos maiores choques da história da FA Cup. Em termos de momento, posição na liga e disparidade de riqueza? Com certeza, sim. Mas a ideia de que ele estava errado em fazer mudanças para o que há muito tempo se tornou um torneio de segunda linha para as principais equipes era totalmente ridícula - especialmente com o Liverpool perfeitamente em posição de conquistar títulos muito mais prestigiosos nesta temporada.