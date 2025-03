Eli Junior Kroupi: o "fenômeno" de 18 anos do Bournemouth que busca seguir os passos de Kylian Mbappé

O jovem francês, prestes a chegar à Premier League, viveu uma ascensão meteórica na temporada 2024/25 e promete brilhar ainda mais

Segundo o Daily Mail, Real Madrid, Tottenham e RB Leipzig estavam de olho em Eli Junior Kroupi na janela de transferências de janeiro. Mas foi o Bournemouth que levou a melhor, fechando a contratação do jovem de 18 anos no último dia do mercado por 10 milhões de libras (cerca de R$ 74,6 milhões), em acordo com o Lorient, da Ligue 2, a segunda divisão francesa.

O presidente do Bournemouth, Bill Foley, comprou 33% do Lorient no início de janeiro por meio de sua empresa Black Knight Football and Entertainment LLC. Essa parceria acabou sendo decisiva para que os Cherries superassem a concorrência na disputa por Kroupi. O atacante seguirá no Lorient até o fim da temporada, mas depois se juntará ao Bournemouth para iniciar sua trajetória na Premier League.

O diretor técnico do Bournemouth, Simon Francis, elogiou o reforço: "Estamos muito animados por contratar um jogador com tanto potencial. Ele tem uma habilidade técnica natural e uma visão de jogo impressionante para a idade. Além disso, a maneira como se adaptou ao futebol profissional tem sido encorajadora."

E Francis tem razão. Kroupi vem sendo o destaque do Lorient na luta para voltar à primeira divisão francesa. Sua qualidade e confiança se sobressaem até contra os adversários mais experientes. O clube francês encontrou um verdadeiro talento, e a GOAL explica por que os torcedores do Bournemouth estão tão empolgados com a chegada dele à Costa Sul da Inglaterra...