Em resposta a uma pergunta sobre o assunto, o presidente do FCB disse em entrevista à DAZN: “Hakimi, eles o contratariam imediatamente, porque ele se encaixaria bem no nosso time.”
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"Eles o contratariam na hora": Uli Hoeneß quer que o craque do PSG vá para o Bayern de Munique
No FC Bayern, a posição de lateral-direito na linha defensiva de quatro está, na verdade, muito bem coberta com Konrad Laimer e Josip Stanisic; no entanto, o futuro do austríaco, em particular, é incerto, já que seu contrato vai apenas até 2027.
Como Stanisic também pode atuar na zaga, o FCB estaria, segundo relatos, até mesmo buscando uma alternativa; no entanto, o favorito não é Hakimi, mas sim Givairo Read, de apenas 19 anos, do Feyenoord de Roterdã.
De fato, já havia rumores há alguns anos de que o lateral-direito marroquino estaria na mira do clube alemão recordista de títulos. Quando, no verão de 2020, o empréstimo de dois anos do jogador de 27 anos ao BVB chegou ao fim e ele teve que retornar ao Real Madrid, aparentemente o Bayern também cogitou uma transferência.
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Hakimi fica de fora da partida da Liga dos Campeões contra o Bayern de Munique
No fim das contas, o acordo não se concretizou, e Hakimi acabou se transferindo para o Inter de Milão. Lá, porém, ele permaneceu apenas uma temporada, antes de se transferir para o Paris Saint-Germain em 2021 por uma quantia de 68 milhões de euros.
Lá, ele está há anos entre os melhores em sua posição – no ano passado, alguns companheiros e adversários o viram até mesmo entre os principais favoritos ao Ballon d'Or (no final, ele ficou em sexto lugar). Na temporada atual, Hakimi entrou em campo em 31 partidas, marcando três gols e dando nove assistências.
No entanto, o lateral-direito perderá a partida de volta das semifinais da Liga dos Campeões contra o Bayern, na noite de quarta-feira, devido a uma lesão na coxa. Ele sofreu a lesão nos minutos finais da partida de ida, há uma semana. O PSG terá que passar “várias semanas” sem o marroquino.