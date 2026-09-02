A crise de Hakim Ziyech com o Wydad se agravou no último período, e o jogador passou a buscar uma saída que ponha fim à incerteza que cerca o seu futuro.

Segundo informações da imprensa, Ziyech entrou recentemente nos planos de um clube árabe, e isso pode ser a solução para o seu problema com o presidente do Wydad, Ibrahim El Asri.

A crise entre Ziyech e o Wydad se agravou recentemente, quando a comissão técnica comandada pelo português Paulo Sérgio o deixou de fora do estágio em Agadir, enquanto o jogador afirma que o presidente do clube está por trás dessa decisão, devido à recusa do atleta em reduzir o seu salário.