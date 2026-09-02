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Ele vai recorrer à Fifa? Proposta árabe tentadora invade a crise entre Ziyech e o Wydad

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O astro marroquino em uma encruzilhada

A crise de Hakim Ziyech com o Wydad se agravou no último período, e o jogador passou a buscar uma saída que ponha fim à incerteza que cerca o seu futuro.

Segundo informações da imprensa, Ziyech entrou recentemente nos planos de um clube árabe, e isso pode ser a solução para o seu problema com o presidente do Wydad, Ibrahim El Asri.

A crise entre Ziyech e o Wydad se agravou recentemente, quando a comissão técnica comandada pelo português Paulo Sérgio o deixou de fora do estágio em Agadir, enquanto o jogador afirma que o presidente do clube está por trás dessa decisão, devido à recusa do atleta em reduzir o seu salário.

Leia também: "Ele vai mentir, como sempre": Ziyech eleva o tom da disputa com o presidente do Wydad

  • Movimento da Líbia para contratar Ziyech

    O clube líbio Al-Ittihad se movimentou para contratar o marroquino Hakim Ziyech, aproveitando a crise crescente entre o jogador e o Wydad, do Marrocos, que colocou em xeque o seu futuro no time.

    De acordo com informações do site "Africa Foot", o clube líbio apresentou uma proposta financeira relevante para convencer Ziyech a se juntar às suas fileiras, com disposição para agir rapidamente nas negociações mediante condições financeiras atraentes.

    Entretanto, nenhuma decisão definitiva foi tomada sobre o futuro do jogador, diante da continuidade das discussões acerca da sua situação contratual com o Wydad.

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  • Ziyech vai recorrer à Fifa?

    A relação de Ziyech com o Wydad se deteriorou nas últimas semanas por causa de divergências financeiras, esportivas e disciplinares, e as duas partes realizaram várias reuniões para tentar chegar a uma solução, sem sucesso em aproximar os pontos de vista.

    A crise se intensificou depois que Ziyech publicou uma mensagem nas redes sociais na qual acusou o presidente do Wydad, Ibrahim El Assri, de mentir.

    O Wydad deseja encerrar a crise, mas Ziyech faz questão de obter seus direitos, e pode recorrer à Federação Internacional de Futebol, a "Fifa", caso não se chegue a um acordo, segundo a mesma fonte.

    Leia também: Uma transferência que fez história: mercado marroquino-egípcio rouba os holofotes

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