"Quando se é uma superestrela do tênis — e é isso que Sascha Zverev é hoje —, não dá para fingir que a vida pessoal não existe", disse Becker em seu podcast em parceria com a ex-tenista Andrea Petkovic.
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"Ele precisa aprender a lidar de outra forma com o passado": Boris Becker dá um conselho a Alexander Zverev
Após seu triunfo em Paris, Zverev foi questionado pelo jornal esportivo francês sobre como lidava com as pessoas que expressavam preocupações a respeito dele devido às antigas acusações de violência doméstica contra ex-parceiras. Segundo o jornal, Zverev reagiu indignado e respondeu: “Vocês sabem que as acusações se revelaram falsas, não é?” Em seguida, a entrevista foi interrompida.
“Ele não quer tocar no assunto, não quer explicar. Talvez ele devesse tentar lidar com isso de forma um pouco mais aberta, um pouco mais proativa”, afirmou Becker agora. “Sou o primeiro a saber exatamente do que se trata. Você precisa lidar com isso. Você precisa dizer: ‘coisas aconteceram no passado, não me orgulho disso’ ou ‘isso é errado ou falso’. Mas você não pode fingir que isso não aconteceu”, disse Becker. “Conheço jornalistas que não deixam isso passar.”
Becker sobre as acusações: "Isso não vai desaparecer"
Em junho de 2024, pouco antes de Zverev perder a final do Aberto da França contra Carlos Alcaraz, um processo contra o tenista profissional no Tribunal Distrital de Tiergarten, em Berlim, por suposta agressão física, havia sido encerrado sem sentença. O arquivamento do processo estava vinculado ao pagamento de uma multa de 200 mil euros. Não houve, portanto, condenação; o consentimento com o pagamento não implicou em confissão de culpa, e Zverev é considerado inocente.
Becker, no entanto, aconselha mais transparência. “Quando se trata da marca Sascha Zverev, ele precisa agora procurar lidar com o passado de maneira diferente do que faz atualmente”, disse ele, acrescentando uma dica concreta: “Dê uma entrevista privada sobre os assuntos que estão em aberto; assim, talvez você não seja apenas respeitado na Alemanha, mas também amado. Isso não vai desaparecer. As pessoas querem conhecer melhor o ser humano Sascha Zverev.”