"Ele precisa aprender a lidar de outra forma com o passado": Boris Becker dá um conselho a Alexander Zverev

Após seu triunfo em Paris, Zverev foi questionado pelo jornal esportivo francês sobre como lidava com as pessoas que expressavam preocupações a respeito dele devido às antigas acusações de violência doméstica contra ex-parceiras. Segundo o jornal, Zverev reagiu indignado e respondeu: “Vocês sabem que as acusações se revelaram falsas, não é?” Em seguida, a entrevista foi interrompida.

“Ele não quer tocar no assunto, não quer explicar. Talvez ele devesse tentar lidar com isso de forma um pouco mais aberta, um pouco mais proativa”, afirmou Becker agora. “Sou o primeiro a saber exatamente do que se trata. Você precisa lidar com isso. Você precisa dizer: ‘coisas aconteceram no passado, não me orgulho disso’ ou ‘isso é errado ou falso’. Mas você não pode fingir que isso não aconteceu”, disse Becker. “Conheço jornalistas que não deixam isso passar.”