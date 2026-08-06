O Al Ahli entrou em uma nova fase com a contratação oficial do holandês Marino Pusic, que vai comandar a equipe como sucessor do alemão Matthias Jaissle, que dirigiu o clube nas três últimas temporadas.

E, apesar de o nome não ter sido o mais comentado nos últimos dias, sua escolha não veio do nada; ao contrário, parece basear-se em uma visão técnica clara que vai além da simples busca por um novo treinador antes do início da temporada.

Há vários aspectos que levaram o Al Ahli a tomar essa decisão. Vamos falar sobre essa contratação sob um ângulo analítico e com uma boa leitura do cenário dentro da casa do Al Ahli.



