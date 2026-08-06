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Ele não tem varinha mágica: por que o Al-Ahly foi atrás da contratação de Posecki?

M. Pusic
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M. Jaissle
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Alemanha

Aposta perigosa!

O Al Ahli entrou em uma nova fase com a contratação oficial do holandês Marino Pusic, que vai comandar a equipe como sucessor do alemão Matthias Jaissle, que dirigiu o clube nas três últimas temporadas.

E, apesar de o nome não ter sido o mais comentado nos últimos dias, sua escolha não veio do nada; ao contrário, parece basear-se em uma visão técnica clara que vai além da simples busca por um novo treinador antes do início da temporada.

Há vários aspectos que levaram o Al Ahli a tomar essa decisão. Vamos falar sobre essa contratação sob um ângulo analítico e com uma boa leitura do cenário dentro da casa do Al Ahli.


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    Dificuldade de sincronização

    O Al-Ahli não tinha o luxo de esperar por muito tempo após a saída de Jaissle, especialmente com a aproximação do início da nova temporada, o que fez do fator tempo um elemento decisivo na definição da identidade do novo técnico.

    Leia também: Uma alternativa fora da caixa: o Al-Ahli saudita contrata Pošić em um movimento surpreendente!

    Falar em atrair um treinador de primeira linha da Europa não era tarefa fácil, pois a maioria dos grandes nomes estava vinculada a contratos com seus clubes, ou preferia iniciar um novo projeto já na pré-temporada, e não poucos dias antes do começo das competições.

    Além disso, os treinadores de nomes de peso impõem diversas condições antes de aceitar qualquer projeto, com destaque para a participação nas negociações de contratações, na escolha da comissão técnica e no programa de preparação, questões que o Al-Ahli não tinha o luxo de atender neste momento. Por isso, a opção por Pošić surgiu por ser o técnico mais preparado para assumir a missão de imediato.

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  • Estilo próximo ao da escola de Jaissle

    Uma das principais razões que levaram o Al-Ahli a contratar Bosic reside na semelhança entre sua filosofia técnica e a abordagem à qual a equipe se acostumou ao longo dos últimos anos.

    O treinador holandês aposta em um futebol ofensivo, na marcação alta e na flexibilidade tática, com atenção à posse de bola e à transição rápida, elementos que moldaram a identidade do Al-Ahli sob o comando de Matthias Jaissle, e por meio dos quais a equipe alcançou grandes sucessos tanto no âmbito local quanto no continental.

    Por isso, a diretoria do Al-Ahli entende que os jogadores não precisarão de uma mudança radical em seu estilo dentro de campo; pelo contrário, a principal missão da nova comissão técnica será desenvolver as ideias já existentes, e não destruí-las e começar do zero, o que pode conceder à equipe uma maior estabilidade técnica no início da temporada.

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    A verdadeira aposta começa dentro de campo

    Apesar de Bosic possuir um bom currículo como treinador, seu sucesso com o Al-Ahli não será medido pelo que conquistou em suas passagens anteriores, mas pelo que apresentará com "o refinado" durante a próxima etapa.

    O maior desafio diante do novo treinador consiste em comandar uma equipe acostumada a disputar títulos e que reúne um grupo de estrelas das quais a torcida espera a continuidade na conquista de troféus, o que eleva o teto das expectativas desde o primeiro dia.

    Assim, a verdadeira aposta permanece dentro de campo, pois os nomes sozinhos não fazem o sucesso, e nenhum treinador possui uma varinha mágica, por maior que seja sua experiência; ele precisa de tempo, apoio e estabilidade para impor sua personalidade e traduzir suas ideias em resultados, o que definirá se a escolha de Bosic foi um passo bem pensado ou uma aventura imposta pelas circunstâncias.

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