Ele não tem uma varinha mágica: por que o Al-Ahly decidiu contratar Posecki?

O Al Ahly não tinha o luxo de esperar por muito tempo após a saída de Jaïssle, especialmente com a proximidade do início da nova temporada, o que fez com que o fator tempo desempenhasse um papel importante na definição do perfil do novo treinador.

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Isso porque atrair um treinador de primeira linha na Europa não era tarefa fácil, já que a maioria dos grandes nomes estava vinculada por contratos com seus clubes, ou preferia iniciar um novo projeto desde o período de pré-temporada, e não poucos dias antes do começo das competições.

Além disso, os treinadores de peso impõem diversas condições antes de aceitar qualquer projeto, sendo as principais a participação no departamento de contratações, a escolha da comissão técnica e o programa de preparação, questões que o Al Ahly não tinha o luxo de atender nesse momento. Por isso, a opção por Bosic surgiu por ser o treinador mais preparado para assumir a missão imediatamente.