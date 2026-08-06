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Ele não tem uma varinha mágica: por que o Al-Ahly decidiu contratar Posecki?

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Uma aposta perigosa!

O Al Ahli entrou em uma nova fase com a contratação oficial do holandês Marino Pusic, que comandará a equipe como sucessor do alemão Matthias Jaissle, que dirigiu o clube nas três últimas temporadas.

E, apesar de o nome não ter sido o mais comentado nos últimos dias, sua escolha não veio do nada; pelo contrário, parece basear-se em uma visão técnica clara que vai além da simples busca por um novo treinador antes do início da temporada.

Há diversos aspectos que levaram o Al Ahli a tomar essa decisão. Vamos falar sobre essa negociação com um olhar analítico e uma boa leitura do cenário de dentro da casa do Al Ahli.



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    Dificuldade do momento

    O Al Ahly não tinha o luxo de esperar por muito tempo após a saída de Jaïssle, especialmente com a proximidade do início da nova temporada, o que fez com que o fator tempo desempenhasse um papel importante na definição do perfil do novo treinador.

    Leia também: um substituto fora da caixa; o Al Ahly saudita contrata Bosic em um movimento surpreendente!

    Isso porque atrair um treinador de primeira linha na Europa não era tarefa fácil, já que a maioria dos grandes nomes estava vinculada por contratos com seus clubes, ou preferia iniciar um novo projeto desde o período de pré-temporada, e não poucos dias antes do começo das competições.

    Além disso, os treinadores de peso impõem diversas condições antes de aceitar qualquer projeto, sendo as principais a participação no departamento de contratações, a escolha da comissão técnica e o programa de preparação, questões que o Al Ahly não tinha o luxo de atender nesse momento. Por isso, a opção por Bosic surgiu por ser o treinador mais preparado para assumir a missão imediatamente.

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  • Estilo próximo da escola de Jaissle

    Uma das principais razões que levaram o Al Ahli a contratar Bosic reside na semelhança de sua filosofia técnica com a abordagem à qual a equipe se acostumou nos últimos anos.

    O treinador holandês aposta em um futebol ofensivo, na pressão alta e na flexibilidade tática, com atenção à posse de bola e à transição rápida, elementos que moldaram a personalidade do Al Ahli sob o comando de Matthias Jaissle, e por meio dos quais a equipe conquistou grandes êxitos tanto no cenário local quanto no continental.

    Por isso, a diretoria do Al Ahli entende que os jogadores não precisarão de uma mudança radical em seu estilo dentro de campo; ao contrário, a tarefa principal da nova comissão técnica será desenvolver as ideias já existentes, e não destruí-las e começar do zero, o que pode conferir à equipe maior estabilidade técnica no início da temporada.

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    A verdadeira aposta começa dentro de campo

    Apesar de Posić contar com um bom currículo como treinador, seu sucesso no Ahli não será medido pelo que conquistou em suas passagens anteriores, mas sim pelo que apresentará com o "Raqi" na próxima etapa.

    O maior desafio diante do novo técnico está em comandar um time acostumado a disputar títulos e que reúne um grupo de estrelas de quem a torcida espera a continuidade na conquista de troféus, o que eleva o teto das expectativas desde o primeiro dia.

    Portanto, a verdadeira aposta permanece dentro de campo, pois os nomes por si só não fazem o sucesso, assim como nenhum treinador possui uma varinha mágica; por maior que seja sua experiência, ele precisa de tempo, apoio e estabilidade para impor sua personalidade e traduzir suas ideias em resultados, o que definirá se a escolha de Posić foi um passo bem pensado ou uma aposta imposta pelas circunstâncias.

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