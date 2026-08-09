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Ele interfere nas questões técnicas: qual é a verdade sobre a expulsão de Mendy do Al-Ahli saudita?

E. Mendy
Al-Ahli
Campeonato Saudita
Senegal
Arábia Saudita

O astro senegalês, uma lenda dentro da fortaleza dos títulos

O futuro do senegalês Édouard Mendy no Al-Ahli saudita provocou uma onda de polêmica nos últimos dias, depois que o veterano goleiro entrou no centro das notícias que falam sobre a existência de um desejo de vê-lo deixar as fileiras do clube durante a atual janela de transferências de verão, apesar de o jogador ainda estar ligado ao clube por contrato.

A história não parou apenas na existência de um interesse na saída do goleiro, mas esteve ligada a relatos que falam de desavenças internas e da forma como Mendy lida com alguns assuntos relacionados à equipe, o que fez com que seu nome estivesse fortemente presente nos bastidores do Al-Ahli e abriu a porta para diversos questionamentos sobre a verdade do que acontece dentro do clube.

  • Acusações de interferência nos assuntos técnicos

    A versão mais impactante é a de que Roy Pedro, diretor esportivo do Al-Ahli, deseja a saída de Mendy, por acreditar que o goleiro interfere em questões técnicas que ultrapassam seu papel como jogador dentro do time.

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    Segundo o site Tribuna, a situação de Mendy não estaria ligada ao seu desempenho dentro de campo, mas sim à forma como ele lida com alguns assuntos específicos do time, o que abriu caminho para os comentários sobre a possibilidade de encerrar sua passagem pelo Al-Ahli, apesar de seu contrato ainda estar em vigor.

    Contudo, essa versão permanece no âmbito dos relatos que circulam, especialmente porque até o momento não foi divulgada nenhuma posição oficial do Al-Ahli ou de Mendy que confirme a existência de um conflito direto entre as duas partes.

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    Movimentação de Mendy incendeia a polêmica

    Por outro lado, segundo a mesma fonte, Mendy conversou com vários jogadores de experiência e liderança dentro do vestiário do Al Ahly sobre as necessidades da equipe durante a janela de transferências de verão.

    As movimentações do goleiro vieram no contexto da discussão sobre as necessidades do time, especialmente na posição do meio-campo, onde vários jogadores pediram à diretoria a contratação de um novo jogador estrangeiro capaz de reforçar esse setor após a saída de Franck Kessié.

    A partir daí começou a polêmica sobre se a movimentação de Mendy foi apenas uma conversa natural entre os jogadores da equipe e um líder dentro do vestiário, ou se ele de fato ultrapassou os limites permitidos a um jogador, ponto que se tornou o centro das discussões sobre seu futuro.

  • O Ahly encerra a polêmica

    Por outro lado, uma versão completamente diferente veio do jornal saudita "Okaz", que afirmou que Edouard Mendy representa uma linha vermelha dentro do Al-Ahli, e que o goleiro seguirá no clube até 2030.

    Essa versão contradiz claramente as notícias que falam sobre o desejo da diretoria de se desfazer do goleiro, e dá a Mendy uma maior dose de estabilidade antes do início da nova temporada.



    Entre uma versão que fala de desavenças por causa da interferência em questões técnicas, e outra que afirma que o goleiro seguirá até 2030, a situação de Mendy permanece incerta até o momento, especialmente diante da ausência de qualquer comentário oficial do Al-Ahli ou do jogador para encerrar a polêmica e pôr fim às especulações sobre o futuro de um dos elementos mais importantes do time.

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