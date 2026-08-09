O futuro do senegalês Édouard Mendy no Al-Ahli saudita provocou uma onda de polêmica nos últimos dias, depois que o veterano goleiro entrou no centro das notícias que falam sobre a existência de um desejo de vê-lo deixar as fileiras do clube durante a atual janela de transferências de verão, apesar de o jogador ainda estar ligado ao clube por contrato.
A história não parou apenas na existência de um interesse na saída do goleiro, mas esteve ligada a relatos que falam de desavenças internas e da forma como Mendy lida com alguns assuntos relacionados à equipe, o que fez com que seu nome estivesse fortemente presente nos bastidores do Al-Ahli e abriu a porta para diversos questionamentos sobre a verdade do que acontece dentro do clube.