Ele arriscou tudo contra o PSG! Vincent Kompany escapa de uma punição severa no Bayern de Munique

Então, agora são Kompany e Davies no lugar de Laimer. Por que ele fez isso? Afinal, Laimer e seu parceiro de equipe Josip Stanisic estão entre os vencedores discretos desta temporada impressionante. Ambos se destacam como jogadores agressivos nos duelos e, acima de tudo, como impulsionadores do ataque. Laimer já somou 15 pontos nesta temporada, e Stanisic, pelo menos dez.

Recentemente, a questão não era se os dois jogariam, mas sim quem jogaria pela esquerda e quem pela direita. “Discutimos isso pelo menos uma vez por semana na nossa sala de treinamento”, revelou Kompany na semana passada. “Nenhum de nós sabe se o Konrad ou o Stani são melhores na esquerda ou na direita. Se me perguntarem quem joga melhor na esquerda e quem na direita entre os dois, é praticamente impossível responder. Para nós, isso é um luxo.”

Contra o PSG, porém, Kompany surpreendentemente abriu mão desse luxo e optou por Davies. O ex-titular da lateral esquerda ficou meses fora de ação devido a uma lesão no ligamento cruzado. Após seu retorno em dezembro, ele sofreu vários contratempos físicos; chegou-se a especular, por vezes, até mesmo sobre uma venda no meio do ano. Recentemente, Davies teve boas atuações após entrar como reserva e foi titular por duas partidas consecutivas na Bundesliga. Pensava-se que fosse apenas para poupar Laimer e Stanisic — mas estava-se enganado.