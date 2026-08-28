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'Ele acha que é melhor do que realmente é' - Rafael van der Vaart detona o defensor do Ajax Jorthy Mokio

Liga da Conferência
Ajax
Conference League
J. Mokio

Rafael van der Vaart fez duras críticas ao jovem zagueiro do Ajax Jorthy Mokio após a caótica vitória por 5 a 3 sobre o Sion na Conference League. O ex-internacional holandês afirmou que o jovem demonstra uma preocupante falta de pragmatismo e acredita ser melhor do que seu nível atual.

  • Uma vitória europeia eletrizante marcada por críticas

    O Ajax garantiu uma animada vitória por 5 a 3 sobre o Sion na Liga Conferência da UEFA, mas a partida com muitos gols não impressionou todo mundo na Holanda. Embora a equipe de Amsterdã tenha conseguido marcar mais gols do que o adversário, suas fragilidades defensivas imediatamente passaram a ser alvo de duras críticas de comentaristas e analistas. O ex-internacional holandês Rafael van der Vaart destacou o jovem defensor belga Jorthy Mokio para uma avaliação especialmente dura sobre sua atitude e disciplina em campo.

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  • Ajax' Rafael van der Vaart fights for tAFP

    Veredito contundente de Van der Vaart sobre Mokio

    Em entrevista ao programa de televisão Ziggo Sport, Van der Vaart demonstrou preocupação genuína com a arrogância que percebe no jovem durante as partidas. O ex-meio-campista do Ajax insistiu que o futebol profissional de alto nível exige muito mais pragmatismo do que o adolescente tem demonstrado em campo atualmente.

    "Temo que ele ache que é muito melhor do que realmente é. Ou do que é neste momento, por assim dizer", afirmou Van der Vaart. "Parece que ele só quer jogar futebol, mas isso não é mais futebol de base, sabe? Você precisa ser muito profissional."

  • Expondo vulnerabilidades estruturais no meio-campo

    Além das críticas individuais, Van der Vaart apontou uma falha tática mais profunda que aflige o Ajax sempre que o time perde a posse de bola. Ele argumentou que a estrutura aberta da equipe a deixa perigosamente exposta aos contra-ataques, criando um clima constante de pânico dentro da própria área.

    "O Ajax tende a jogar muito aberto", observou o analista. "Isso também ficou evidente hoje: quando eles perdiam a bola, isso imediatamente se tornava extremamente perigoso. Todo mundo entra na área de costas para o gol. Isso realmente precisa melhorar."

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  • imago-sport-1082044936.jpgANP

    Abordando as falhas defensivas daqui para frente

    Enquanto o Ajax celebra sua classificação na Europa, o duro alerta de uma lenda do clube destaca problemas importantes que o técnico Michel precisa resolver imediatamente. Corrigir a transição defensiva e a amplitude estrutural será vital antes de enfrentar adversários mais difíceis no cenário doméstico e continental. Para jovens jogadores como Mokio, a crítica serve como um grande aprendizado na adaptação às exigências implacáveis do futebol profissional de elite.

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