Em entrevista ao programa de televisão Ziggo Sport, Van der Vaart demonstrou preocupação genuína com a arrogância que percebe no jovem durante as partidas. O ex-meio-campista do Ajax insistiu que o futebol profissional de alto nível exige muito mais pragmatismo do que o adolescente tem demonstrado em campo atualmente.

"Temo que ele ache que é muito melhor do que realmente é. Ou do que é neste momento, por assim dizer", afirmou Van der Vaart. "Parece que ele só quer jogar futebol, mas isso não é mais futebol de base, sabe? Você precisa ser muito profissional."