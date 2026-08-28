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'Ele acha que é melhor do que realmente é' - Rafael van der Vaart detona o defensor do Ajax Jorthy Mokio
Uma vitória europeia eletrizante marcada por críticas
O Ajax garantiu uma animada vitória por 5 a 3 sobre o Sion na Liga Conferência da UEFA, mas a partida com muitos gols não impressionou todo mundo na Holanda. Embora a equipe de Amsterdã tenha conseguido marcar mais gols do que o adversário, suas fragilidades defensivas imediatamente passaram a ser alvo de duras críticas de comentaristas e analistas. O ex-internacional holandês Rafael van der Vaart destacou o jovem defensor belga Jorthy Mokio para uma avaliação especialmente dura sobre sua atitude e disciplina em campo.
- AFP
Veredito contundente de Van der Vaart sobre Mokio
Em entrevista ao programa de televisão Ziggo Sport, Van der Vaart demonstrou preocupação genuína com a arrogância que percebe no jovem durante as partidas. O ex-meio-campista do Ajax insistiu que o futebol profissional de alto nível exige muito mais pragmatismo do que o adolescente tem demonstrado em campo atualmente.
"Temo que ele ache que é muito melhor do que realmente é. Ou do que é neste momento, por assim dizer", afirmou Van der Vaart. "Parece que ele só quer jogar futebol, mas isso não é mais futebol de base, sabe? Você precisa ser muito profissional."
Expondo vulnerabilidades estruturais no meio-campo
Além das críticas individuais, Van der Vaart apontou uma falha tática mais profunda que aflige o Ajax sempre que o time perde a posse de bola. Ele argumentou que a estrutura aberta da equipe a deixa perigosamente exposta aos contra-ataques, criando um clima constante de pânico dentro da própria área.
"O Ajax tende a jogar muito aberto", observou o analista. "Isso também ficou evidente hoje: quando eles perdiam a bola, isso imediatamente se tornava extremamente perigoso. Todo mundo entra na área de costas para o gol. Isso realmente precisa melhorar."
- ANP
Abordando as falhas defensivas daqui para frente
Enquanto o Ajax celebra sua classificação na Europa, o duro alerta de uma lenda do clube destaca problemas importantes que o técnico Michel precisa resolver imediatamente. Corrigir a transição defensiva e a amplitude estrutural será vital antes de enfrentar adversários mais difíceis no cenário doméstico e continental. Para jovens jogadores como Mokio, a crítica serve como um grande aprendizado na adaptação às exigências implacáveis do futebol profissional de elite.
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