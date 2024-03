Eduardo Vargas recusa oferta do Fortaleza e é oferecido ao Grêmio; Atlético-MG aguarda

Atacante chileno está fora dos planos da diretoria do Galo, mesmo que Luiz Felipe Scolari diga que planeja utilizá-lo em 2024

Eduardo Vargas recusou uma proposta para defender o Fortaleza até o fim de 2024 e foi oferecido ao Grêmio no mercado da bola, como soube a GOAL. Sem espaço no Atlético-MG, o chileno de 34 anos tem o futuro indefinido.

A oferta do Fortaleza era pelo empréstimo do atacante até dezembro de 2024, quando se encerra o contrato do jogador na Cidade do Galo. A remuneração, avaliada em R$ 800 mil mensais, seria dividida entre os dois clubes — mineiros pagariam 50%, e a outra metade seria de incumbência dos cearenses.

O jogador não se animou com a proposta, mesmo que a situação não esteja completamente descartada. O estafe do atleta, então, tenta levá-lo para o Grêmio e aguarda uma posição dos gaúchos sobre a possibilidade de transferência do jogador no mercado da bola.

