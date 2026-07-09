"É uma loucura!" Dennis Schröder arrasa contra um ex-time na NBA

Nos últimos anos, Dort ganhou a reputação duvidosa de ser “o jogador mais sujo da NBA”. Pelo menos é isso que se diz nas redes sociais. O que desencadeou novas polêmicas em torno do canadense foi uma falta flagrante e feia cometida por Dort contra Nikola Jokic, do Denver Nuggets, no final de fevereiro. Dort colocou a perna na frente de Jokic de propósito, e o astro sérvio se lançou contra ele em seguida.

Schröder também já teve sua experiência com o estilo de jogo duro e polêmico do Thunder. Quando jogou no ano passado com o Detroit Pistons contra o OKC, ele se envolveu em um acirrado duelo verbal com SGA e os árbitros ao final de uma cena caótica, que resultou em cinco faltas técnicas e na expulsão do astro do Pistons, Cade Cunningham.

O próprio Schröder, após uma passagem pelo Sacramento Kings, agora busca cestas pelo Cleveland Cavaliers. Com o Cavs reforçado, que buscava o título do Leste após a troca por James Harden na temporada passada, Schröder foi eliminado sem glória nas finais da conferência por 0 a 4 contra o New York Knicks, perdendo por pouco sua primeira participação nas finais. Os Knicks acabaram se sagrando novos campeões nas finais contra o Spurs.

Enquanto isso, o futuro de Schröder em Cleveland é considerado incerto. Os Cavs, que buscam o retorno do agente livre LeBron James, querem reduzir os custos do elenco para a próxima temporada, e o capitão da Seleção Alemã de Basquete (DBB) parece ser, mais uma vez, um candidato a troca.

“Eles vão tentar trocar Schröder para obter algum alívio financeiro”, afirmou recentemente Brian Windhorst, especialista da ESPN. Schröder receberá 14,8 milhões de dólares garantidos na próxima temporada. Em 2028, dos 15,5 milhões, apenas 4,4 milhões serão garantidos.