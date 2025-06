A dureza do grupo do Botafogo, Palmeiras contra Porto e Lionel Messi, Flamengo x Chelsea, Fluminense x Borussia Dortmund com "novo" Bellingham e mais: os melhores jogos da fase de grupos do Mundial de Clubes da Fifa 2025

A GOAL analisa as 11 partidas que você não pode perder da fase de grupos do Mundial de Clubes nos Estados Unidos

O Mundial de Clubes da Fifa 2025 está chegando, e a expectativa nunca foi tão alta. Com 32 times já preparados, incluindo Botafogo, Flamengo, Fluminense e Palmeiras, o torneio estreia seu novo formato ampliado e promete partidas emocionantes durante o verão norte-americano.

Clubes de seis dos sete continentes estarão representados, o que garante histórias interessantes logo nas primeiras rodadas da competição. Ao todo, quase 1 bilhão de dólares (R$ 5,57 bilhões) em premiação será distribuído entre as equipes participantes, um valor que eleva ainda mais o peso dos confrontos.

O duelo entre o Inter Miami, de Lionel Messi, e o tradicional Al Ahly, do Egito, abre a competição no sábado (14). Também chama atenção o confronto entre dois gigantes europeus: Atlético de Madrid e Paris Saint-Germain. A GOAL destacou as 11 partidas mais imperdíveis da fase de grupos para ficar de olho antes da bola rolar nos Estados Unidos. Confira...