A nova contratação de peso dos Reds, que no verão passado foi transferido do Eintracht Frankfurt para Anfield Road por 95 milhões de euros, lesionou-se ao dar uma arrancada sem contato com o adversário e teve que ser carregado para fora de campo após um longo período de atendimento médico. Muitos indícios apontam para uma ruptura do tendão de Aquiles.
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Drama no Liverpool FC! Hugo Ekitike parece ter sofrido uma lesão grave
Ekitike tentou alcançar uma bola lançada por Dominik Szoboszlai, deu um passo, escorregou levemente e caiu no chão logo em seguida. Em seguida, ele segurou o calcanhar e balançou a cabeça repetidamente durante o intervalo para atendimento médico.
Enquanto estava no chão, ele também foi consolado por jogadores do time adversário; assim, Achraf Hakimi e Willian Pacho seguraram as mãos do atacante estrela, visivelmente abalado, durante o atendimento médico.
Para substituir Ekitike, que muito provavelmente ficará fora do Liverpool por um longo período e também perderá a Copa do Mundo com a seleção francesa, Mohamed Salah entrou em campo aos 30 minutos.
Salah será o craque reserva em sua última partida pela Liga dos Campeões pelo Liverpool?
Para Salah, este pode ser o último jogo da Liga dos Campeões da carreira, caso os Reds não consigam reverter a desvantagem de 2 a 0 da partida de ida.
A passagem de Salah pelo Liverpool chegará ao fim após esta temporada; há poucas semanas, o clube e o jogador anunciaram que não renovariam o contrato, que está prestes a expirar. Ele pode se transferir para a Arábia Saudita após o fim da temporada e logo após a Copa do Mundo.
Antes do Natal, houve um desentendimento entre Salah e os Reds, principalmente com o técnico Arne Slot. Salah reclamou publicamente de seu papel cada vez mais restrito como reserva e criticou abertamente o clube e o técnico. Em consequência, ele foi retirado da escalação por uma partida.
Enquanto Ekitike soma 23 gols em 44 partidas em sua temporada de estreia, Salah está bem aquém de sua excelente forma da temporada anterior, na qual o Liverpool surpreendentemente conquistou o título de campeão mais uma vez. Atualmente, o egípcio registra onze gols e nove assistências em todas as competições.