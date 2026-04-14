Para Salah, este pode ser o último jogo da Liga dos Campeões da carreira, caso os Reds não consigam reverter a desvantagem de 2 a 0 da partida de ida.

A passagem de Salah pelo Liverpool chegará ao fim após esta temporada; há poucas semanas, o clube e o jogador anunciaram que não renovariam o contrato, que está prestes a expirar. Ele pode se transferir para a Arábia Saudita após o fim da temporada e logo após a Copa do Mundo.

Antes do Natal, houve um desentendimento entre Salah e os Reds, principalmente com o técnico Arne Slot. Salah reclamou publicamente de seu papel cada vez mais restrito como reserva e criticou abertamente o clube e o técnico. Em consequência, ele foi retirado da escalação por uma partida.

Enquanto Ekitike soma 23 gols em 44 partidas em sua temporada de estreia, Salah está bem aquém de sua excelente forma da temporada anterior, na qual o Liverpool surpreendentemente conquistou o título de campeão mais uma vez. Atualmente, o egípcio registra onze gols e nove assistências em todas as competições.