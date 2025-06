Doutor, ativista e gênio da bola: Sócrates, um rebelde a serviço da democracia

Rebel United apresenta jogadores que preferem nadar contra a corrente; Parte 2 destaca Sócrates, a mente por trás da Democracia Corinthiana

O fato de Sócrates se chamar assim não poderia ser mais adequado – o nome de um antigo filósofo grego para um dos maiores rebeldes do futebol na história. Sócrates, o grego, inventou, entre outras coisas, o método filosófico do diálogo. Sócrates, o brasileiro, moldou a politização do futebol como nenhum outro e transformou seu clube em uma democracia. Além disso, o sujeito franzino de 1,92 m, com pés tamanho 39, sabia chutar uma bola, e como!

