Douglas Luiz diz não ao Everton: decidiu ficar na Juventus

A mensagem é clara: Douglas Luiz não tem intenção de deixar Turim. Diante do interesse concreto do Everton, a resposta do meio-campista brasileiro foi uma recusa categórica, como informa a Gazzetta.it. Depois de uma primeira temporada abaixo das expectativas e de uma segunda temporada vivida por empréstimo, o ex-Aston Villa vive um novo começo na Juventus e, dia após dia, cresce a convicção de que permanecer no clube é a melhor escolha para relançar a própria carreira.





Determinante, nesse sentido, foi o trabalho realizado com Luciano Spalletti desde os primeiros dias de pré-temporada. O técnico lhe deu confiança, colocando-o com regularidade nos testes de verão e fazendo com que ele se sentisse parte integrante do projeto para a nova temporada, ainda que o clube não tenha tomado uma decisão definitiva sobre seu futuro.



