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CM grafica Douglas Luiz 16 9Getty Images
Gianluca Minchiotti

Traduzido por

Douglas Luiz diz não ao Everton: decidiu ficar na Juventus

Juventus
Mercado da bola
D. Luiz

Por enquanto, o brasileiro diz não à possibilidade de deixar a Juventus novamente

A mensagem é clara: Douglas Luiz não tem intenção de deixar Turim. Diante do interesse concreto do Everton, a resposta do meio-campista brasileiro foi uma recusa categórica, como informa a Gazzetta.it. Depois de uma primeira temporada abaixo das expectativas e de uma segunda temporada vivida por empréstimo, o ex-Aston Villa vive um novo começo na Juventus e, dia após dia, cresce a convicção de que permanecer no clube é a melhor escolha para relançar a própria carreira.


Determinante, nesse sentido, foi o trabalho realizado com Luciano Spalletti desde os primeiros dias de pré-temporada. O técnico lhe deu confiança, colocando-o com regularidade nos testes de verão e fazendo com que ele se sentisse parte integrante do projeto para a nova temporada, ainda que o clube não tenha tomado uma decisão definitiva sobre seu futuro.


  • Confiança e sinais positivos

    Douglas Luiz começou como titular em todos os amistosos de verão, formando uma dupla estável no meio-campo com Manuel Locatelli. Nas primeiras partidas, Spalletti havia lhe pedido mais intensidade, por considerar que seu ritmo ainda estava longe dos padrões exigidos. O brasileiro respondeu em campo, aumentando a rotação e mostrando progressivamente as qualidades técnicas e táticas que haviam convencido a Juventus a investir cerca de 50 milhões de euros no verão de 2024.


    Suas atuações, culminando na boa exibição contra o Chelsea, também recolocaram seu nome no mercado inglês. Na Premier League, não faltam admiradores, e o Everton representa apenas o último clube a ter manifestado interesse.


    • Publicidade

  • Objetivo de redenção

    Apesar do assédio vindo da Inglaterra, a prioridade de Douglas Luiz neste momento continua sendo a Juventus. O meio-campista quer conquistar seu espaço, apagar as dificuldades da temporada 2024-25 e demonstrar que está à altura do investimento feito pelo clube.


    Spalletti também continua a avaliá-lo com atenção. O treinador está convencido de que, se for colocado nas condições certas, Douglas Luiz pode se tornar um jogador de grande valor em seu sistema de jogo. Por isso, o brasileiro segue no centro das reflexões da Juventus, decidido a transformar este verão no ponto de virada de sua aventura no clube.


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