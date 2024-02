Treinador deve divulgar lista no dia 1 de março para os jogos com Espanha e Inglaterra

De olho na primeira convocação sob o comando da seleção brasileira, Dorival Júnior faz, ao lado do auxiliar técnico Lucas Silvestre, um tour na Europa. No Velho Continente, o treinador tem assistido jogos, treinos e visitado atletas que estão no radar da nova comissão técnica.

A expectativa é de que Dorival Júnior divulgue a lista de convocados para os amistosos contra Espanha e Inglaterra, no dia 1 de março, em coletiva de imprensa, na sede da CBF, no Rio de Janeiro.