Presidente dos Estados Unidos esteve presente no MetLife Stadium no domingo, ao lado do mandatário da Fifa, Gianni Infantino

Artigo continua abaixo Artigo continua abaixo Artigo continua abaixo Trump apontou melhor jogador de todos os tempos

Ignorou Messi e Cristiano Ronaldo

Chelsea venceu o Mundial de Clubes derrotando o PSG por 3 a 0 📱Veja a GOAL direto no WhatsApp, de graça! 🟢