Dois lados da mesma moeda: a história de um paradoxo sombrio que uniu Benzema e En-Nesyri!

No mundo do futebol, os grandes nomes não bastam para garantir o sucesso, e os números sozinhos não decidem a avaliação da trajetória de nenhum atacante, e é exatamente isso que aproximou Karim Benzema e Youssef En-Nesyri, depois que os dois astros se viram em uma situação semelhante apesar da diferença de camisa e de circunstâncias, fazendo da saída a manchete mais destacada para o futuro de ambos, antes que o pouco tempo disponível e a dificuldade do mercado de transferências interviessem para mantê-los em cena.

O paradoxo começou quando Benzema deixou o Al-Ittihad rumo ao Al-Hilal, em uma negociação vista como uma enorme adição ofensiva para o "Líder", enquanto o Al-Ittihad contratava En-Nesyri praticamente no mesmo período, na esperança de que ele fosse o substituto capaz de preencher a lacuna deixada pelo atacante francês.

Mas a situação era notavelmente semelhante; ambos foram alvo de críticas, ambos tiveram seus nomes ligados à possibilidade de uma saída, e ambos os clubes buscaram uma solução, antes que o Al-Hilal e o Al-Ittihad se vissem diante de um verdadeiro dilema: é difícil abrir mão de um atacante estrangeiro sem garantir a contratação de um substituto pronto.