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Dois lados da mesma moeda: a história de um paradoxo sombrio que uniu Benzema e En-Nesyri!

Especiais e Opinião
K. Benzema
Y. En-Nesyri
Al Hilal
Al-Ittihad
Campeonato Saudita
França
Marrocos
Arábia Saudita

Queda chocante!

No mundo do futebol, os grandes nomes não bastam para garantir o sucesso, e os números sozinhos não decidem a avaliação da trajetória de nenhum atacante, e é exatamente isso que aproximou Karim Benzema e Youssef En-Nesyri, depois que os dois astros se viram em uma situação semelhante apesar da diferença de camisa e de circunstâncias, fazendo da saída a manchete mais destacada para o futuro de ambos, antes que o pouco tempo disponível e a dificuldade do mercado de transferências interviessem para mantê-los em cena.

O paradoxo começou quando Benzema deixou o Al-Ittihad rumo ao Al-Hilal, em uma negociação vista como uma enorme adição ofensiva para o "Líder", enquanto o Al-Ittihad contratava En-Nesyri praticamente no mesmo período, na esperança de que ele fosse o substituto capaz de preencher a lacuna deixada pelo atacante francês.

Mas a situação era notavelmente semelhante; ambos foram alvo de críticas, ambos tiveram seus nomes ligados à possibilidade de uma saída, e ambos os clubes buscaram uma solução, antes que o Al-Hilal e o Al-Ittihad se vissem diante de um verdadeiro dilema: é difícil abrir mão de um atacante estrangeiro sem garantir a contratação de um substituto pronto.

  • FBL-KSA-NASAR-HILALAFP

    Benzema: números impressionantes e impacto ausente

    É fácil defender a passagem de Benzema se olharmos apenas para os números, já que o atacante francês disputou 13 partidas com o Al-Hilal, marcando 9 gols e dando 5 assistências, chegando a 14 participações em gols.

    Mas o problema para a torcida do Al-Hilal não estava nos números, e sim no momento em que eles apareciam, pois o atacante que chegou para ser o homem dos grandes jogos não deixou a marca esperada diante dos principais adversários.

    Leia também: Sané choca o Al-Hilal saudita com decisão definitiva

    Benzema não teve o impacto exigido diante do Al-Ittihad, seu ex-clube, assim como não apareceu da forma que o Al-Hilal esperava diante do Al-Nassr e do Al-Ahli, jogos que precisavam de um astro do tamanho de sua experiência para resolver os pequenos detalhes.

    E no cenário continental, Benzema não conseguiu levar o Al-Hilal além das oitavas de final da Liga dos Campeões da Ásia de Elite, além de não ter ajudado o time o suficiente na disputa da liga, transformando sua passagem de uma contratação aguardada em um caso que levanta muitos pontos de interrogação.

    • Publicidade
  • Al Ittihad vs Al Kholood - Saudi Pro LeagueGetty Images Sport

    Nasry: o substituto que não superou Benzema

    Do outro lado, Youssef En-Nesyri entrou na aventura do Al-Ittihad em meio a grandes expectativas, sendo apontado como o atacante capaz de compensar a saída de Benzema e oferecer a solução ofensiva de que a equipe precisava.

    Mas o atacante marroquino não conseguiu alcançar esse patamar, tendo disputado 18 partidas pelo Al-Ittihad, nas quais marcou 8 gols e deu apenas uma assistência.

    Leia também: Scouting da Roshn: o Al-Hilal é um "galáctico" ilusório que precisa de reforços!

    Assim como aconteceu com Benzema, o problema principal não estava apenas no número de gols, mas na ausência de protagonismo quando o nível da competição aumentava.

    En-Nesyri não marcou diante do Al-Hilal, do Al-Nassr ou do Al-Ahli, justamente as partidas em que o Al-Ittihad precisava do seu principal atacante para fazer a diferença, além de ter estado ausente durante a eliminação da equipe na Liga dos Campeões da Ásia de Elite ainda nas quartas de final.

  • A saída estava em pauta, mas o substituto não chegou

    Com a queda de confiança nos atacantes, a ideia de dispensar Benzema e En-Nesyri começou a ganhar força dentro dos dois clubes, especialmente diante do desejo das comissões técnicas de reorganizar o setor ofensivo.

    Mas o problema comum estava no substituto: o Al-Hilal ainda não encontrou uma saída adequada para Benzema, enquanto o Al-Ittihad enfrentou a mesma dificuldade com En-Nesyri.



    E, com a proximidade do início da temporada, abrir mão de um atacante titular sem a contratação de um novo centroavante passou a ser um grande risco.

    Assim, a ideia da saída se transformou em uma decisão adiada, e o cenário mais provável passou a ser o início da temporada com a dupla, na esperança de que o quadro mude ao longo das próximas partidas.

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  • Al Hilal v Al Ittihad: Saudi Pro LeagueGetty Images Sport

    Nova temporada: uma última chance para provar o contrário?

    A permanência de Benzema no Al-Hilal e de En-Nesyri no Al-Ittihad não significa que os dois clubes voltaram atrás em suas ressalvas, mas reflete a dificuldade de tomar uma grande decisão em um curto espaço de tempo.

    A nova temporada pode dar aos atacantes a oportunidade de reescrever a história, especialmente porque ambos possuem grande experiência e um poder de finalização que não pode ser ignorado.

    Mas o que se exige desta vez não será apenas marcar gols, e sim aparecer quando a partida precisar de um grande atacante.

    Benzema precisa provar que seus números podem se transformar em impacto nos clássicos, enquanto En-Nesyri precisa convencer a torcida do Al-Ittihad de que é realmente capaz de assumir a responsabilidade do ataque.

    E a pergunta permanece em aberto: o início da temporada será uma oportunidade para Benzema e En-Nesyri se reabilitarem, ou o paradoxo se completará e os dois clubes se verão obrigados a buscar uma nova saída na primeira oportunidade?

Liga dos Campeões da Ásia - Eliminatórias
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