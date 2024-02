Do que o São Paulo precisa para se classificar às quartas de final do Campeonato Paulista 2024

Apesar de estar na zona de classificação, Tricolor ainda carrega incerteza para a próxima fase do estadual

Com apenas uma vitória em cinco jogos após a conquista da Supercopa do Brasil, o São Paulo passa a abrir os olhos para garantir sua vaga nas quartas de final do Campeonato Paulista. Após o empate com o Guarani em 1 a 1, fora de casa, o Tricolor encontra-se no segundo lugar do grupo D.

Embora esteja na zona de classificação para o mata-mata, tem a mesma quantidade de pontos do São Bernardo, o terceiro lugar. No entanto, com um jogo a menos que os rivais do grupo, ainda tem boas chances de avançar à próxima fase. Abaixo, a GOAL te explica o que o time do MorumBis precisa para se classificar.