Do que o Flamengo precisa para ser campeão brasileiro de 2024

Descubra a pontuação ideal e os desafios históricos o Fla enfrentará na busca pelo improvável título do Brasileirão de 2024

Na Gávea, a atmosfera nesta reta final do Campeonato Brasileiro é de renovo e esperança. O retorno do ídolo Filipe Luís, agora como técnico, menos de um ano após sua despedida dos gramados no mesmo Maracanã onde iniciou sua trajetória no comando do Flamengo, reacendeu as expectativas da torcida rubro-negra. Filipe assumiu o cargo com a equipe na quarta colocação da tabela, somando 48 pontos e com 11 rodadas ainda por disputar. O resgate da confiança dos torcedores no elenco pode se tornar um dos grandes trunfos dessa equipe na reta final, transformando a possibilidade de brigar pelo título de um sonho distante em uma expectativa palpável, mesmo que muitos ainda vejam a conquista como um verdadeiro milagre.

As primeiras impressões do Flamengo sob a liderança de Filipe Luís acendem a expectativa de um time mais competitivo nas últimas rodadas e essa transformação instantânea faz até os torcedores mais céticos começarem a se perguntar: "e se?". Para explorar essa nova fase e os desafios à frente, a GOAL apresenta uma análise do que é necessário para um time se sagrar campeão brasileiro, passando pelo histórico da competição e pelo caminho que o Flamengo terá que trilhar em busca do, quase impossível, título.