Rubro-Negro pode garantir matematicamente a vaga na próxima fase diante do Vasco

Líder da Taça Guanabara, o Flamengo entra em campo neste sábado, às 21h45 (de Brasília), para enfrentar o Vasco no Maracanã com a chance de carimbar a classificação antecipada às semifinais do Campeonato Carioca. Embalado pela vitória sobre o Botafogo na rodada passada, o time de Filipe Luís pode selar sua vaga com uma rodada de antecedência, mas também precisa ficar atento aos outros resultados da rodada.

A seguir, veja os cenários possíveis para o Rubro-Negro.