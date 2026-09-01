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Simone Inzaghi Al HilalGOAL
Ahmed Mansy

Traduzido por

Do primeiro ao último clássico: Inzaghi vence a aposta e derrota a torcida do Al-Hilal com o Al-Ahli

Especiais e Opinião
S. Inzaghi
Al Hilal x Al-Ahli
Al Hilal
Al-Ahli
Campeonato Saudita
Itália
Arábia Saudita

O treinador italiano provou seu valor

O italiano Simone Inzaghi, treinador do Al-Hilal, foi o primeiro protagonista da vitória convincente no primeiro clássico da nova temporada, diante do rival tradicional Al-Ahli.

Inzaghi conduziu o Al-Hilal à vitória sobre o Al-Ahli pelo placar de 3 a 0, durante a partida adiada da terceira rodada que reuniu as duas equipes, na terça-feira, no estádio Kingdom Arena, na capital saudita, Riade.

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  • A maldição do Ahly

    Inzaghi entrou na partida com lembranças negativas, especialmente por não ter conseguido nenhuma vitória sobre o Al-Ahli no tempo normal, desde sua chegada ao comando do Al-Hilal antes do início da temporada passada.

    O treinador italiano enfrentou o Al-Ahli em 3 ocasiões durante a temporada passada, todas terminadas em empate: 3 a 3 e 0 a 0 na Roshn League, e 1 a 1 na semifinal da Copa do Guardião das Duas Mesquitas Sagradas, antes da vitória nos pênaltis.

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  • O pesadelo do primeiro clássico

    Inzaghi foi alvo de fortes críticas em todas essas partidas, mas as maiores vieram após o jogo que terminou com o empate por 3 a 3.

    Esse foi o primeiro clássico disputado por Inzaghi desde sua chegada ao comando técnico do Al-Hilal, e foi realizado em setembro de 2025, ou seja, há quase um ano completo.

    O treinador italiano conduziu mal aquela partida, especialmente depois de abrir uma vantagem de 3 a 0 no primeiro tempo, recuando bastante ao longo do segundo tempo e decidindo apostar em 3 jogadores na zaga.

    E, por causa desse grande recuo, o Al-Ahli conseguiu uma virada histórica, marcando 3 gols em menos de 15 minutos, e a partida terminou empatada por 3 a 3.

    Essa partida foi um retrato do trabalho de Inzaghi ao longo da temporada, já que ele recorria a um recuo acentuado assim que saía na frente, fosse qual fosse o adversário, o que fez o Al-Hilal sofrer em diversos jogos, inclusive naqueles que venceu.

  • Onda de fúria: uma nova aposta

    Esse estilo provocou grande irritação na torcida do Al-Hilal, que passou a considerar que o treinador italiano não é adequado à natureza do time, que busca o ataque de forma permanente.

    A torcida do Al-Hilal exigiu a contratação de outro técnico com o início da nova temporada, sobretudo diante da conclusão de negociações pesadas e de peso, como a do ponta holandês Crysencio Summerville, a do atacante inglês Ollie Watkins e a do ponta brasileiro Gabriel Martinelli.

    A torcida não foi a única a exigir a saída de Inzaghi, já que essa também era a reivindicação de alguns ídolos do clube saudita, como Sami Al-Jaber e Mohammed Al-Deayea, que consideraram que o treinador italiano havia perdido a identidade do time.

    No entanto, a diretoria do Al-Hilal se recusou a ceder às opiniões da torcida e dos ídolos, e insistiu em dar a Inzaghi a oportunidade de conduzir o time em seu novo formato na atual temporada, apostando em seu sucesso.

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  • Início histórico

    E, de fato, Inzaghi começou a nova temporada no comando técnico do Al-Hilal, e esse início foi histórico em todos os sentidos da palavra.

    Após quatro rodadas, o treinador italiano conseguiu levar o Al-Hilal ao topo do Campeonato Saudita, com 12 pontos, à frente do Al-Nassr, segundo colocado, apenas pelo saldo de gols, sendo os dois únicos times a somarem pontuação máxima.

    Ao longo dessas quatro partidas, o Al-Hilal marcou 15 gols, a uma média próxima de quatro gols por jogo, sem nunca ter feito menos de três gols em qualquer partida.

  • O Al Ahly comprovou o acerto da aposta de Inzaghi?

    Mas todas essas partidas ficam de um lado da balança, e o último jogo diante do Al Ahly do outro, já que foi completamente diferente do primeiro, disputado há um ano e encerrado com empate por 3 a 3.

    A diferença veio do próprio Inzaghi, pois, apesar de ter encerrado o primeiro tempo em vantagem por 2 a 0, com o Al Ahly disputando o segundo tempo com 10 jogadores após a expulsão do zagueiro turco Merih Demiral, ele não recuou como havia feito anteriormente.

    O treinador italiano manteve a estrutura da equipe no esquema 4-3-3 sem alterações, dando ao recém-chegado, o atacante inglês Ollie Watkins, a oportunidade no início do segundo tempo, antes que ele provasse seu valor e marcasse o terceiro gol.

    Por causa dessa forte pressão, o Al Ahly não conseguiu criar perigo real diante do goleiro marroquino Yassine Bounou, com exceção de um único ataque do ponta brasileiro Galeno.

    Em contrapartida, o Al Hilal conseguiu chegar ao gol do Al Ahly em mais de uma ocasião e marcou um gol que foi anulado, em meio a uma grande atuação do goleiro senegalês Édouard Mendy.

    Essa postura ofensiva, sem qualquer recuo após abrir vantagem, é o que a torcida do Al Hilal deseja ver ao longo da nova temporada, especialmente com a chegada de contratações de peso que podem ajudar ainda mais a equipe em todas as competições.

    E se Inzaghi conseguir manter essa postura nas próximas partidas, sem mudanças com o avançar da temporada e o acúmulo de jogos, provará que a aposta da diretoria nele foi uma aposta bem-sucedida, algo que a torcida deseja, até mesmo aquela que pediu sua saída.

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