Inzaghi foi alvo de fortes críticas em todas essas partidas, mas as maiores vieram após o jogo que terminou com o empate por 3 a 3.

Esse foi o primeiro clássico disputado por Inzaghi desde sua chegada ao comando técnico do Al-Hilal, e foi realizado em setembro de 2025, ou seja, há quase um ano completo.

O treinador italiano conduziu mal aquela partida, especialmente depois de abrir uma vantagem de 3 a 0 no primeiro tempo, recuando bastante ao longo do segundo tempo e decidindo apostar em 3 jogadores na zaga.

E, por causa desse grande recuo, o Al-Ahli conseguiu uma virada histórica, marcando 3 gols em menos de 15 minutos, e a partida terminou empatada por 3 a 3.

Essa partida foi um retrato do trabalho de Inzaghi ao longo da temporada, já que ele recorria a um recuo acentuado assim que saía na frente, fosse qual fosse o adversário, o que fez o Al-Hilal sofrer em diversos jogos, inclusive naqueles que venceu.