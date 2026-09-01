Mas todas essas partidas ficam de um lado da balança, e o último jogo diante do Al Ahly do outro, já que foi completamente diferente do primeiro, disputado há um ano e encerrado com empate por 3 a 3.
A diferença veio do próprio Inzaghi, pois, apesar de ter encerrado o primeiro tempo em vantagem por 2 a 0, com o Al Ahly disputando o segundo tempo com 10 jogadores após a expulsão do zagueiro turco Merih Demiral, ele não recuou como havia feito anteriormente.
O treinador italiano manteve a estrutura da equipe no esquema 4-3-3 sem alterações, dando ao recém-chegado, o atacante inglês Ollie Watkins, a oportunidade no início do segundo tempo, antes que ele provasse seu valor e marcasse o terceiro gol.
Por causa dessa forte pressão, o Al Ahly não conseguiu criar perigo real diante do goleiro marroquino Yassine Bounou, com exceção de um único ataque do ponta brasileiro Galeno.
Em contrapartida, o Al Hilal conseguiu chegar ao gol do Al Ahly em mais de uma ocasião e marcou um gol que foi anulado, em meio a uma grande atuação do goleiro senegalês Édouard Mendy.
Essa postura ofensiva, sem qualquer recuo após abrir vantagem, é o que a torcida do Al Hilal deseja ver ao longo da nova temporada, especialmente com a chegada de contratações de peso que podem ajudar ainda mais a equipe em todas as competições.
E se Inzaghi conseguir manter essa postura nas próximas partidas, sem mudanças com o avançar da temporada e o acúmulo de jogos, provará que a aposta da diretoria nele foi uma aposta bem-sucedida, algo que a torcida deseja, até mesmo aquela que pediu sua saída.