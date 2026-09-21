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Jose Mourinho - جوزيه مورينيو - Kooora OnlyKooora.com
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Do drama de Vinícius à identidade perdida: 3 semanas para Mourinho salvar o Real Madrid

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J. Mourinho
Vinicius Junior
F. Valverde
B. Silva
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C. Espi
K. Mbappe
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Como agirá o "Special One" para recolocar os Merengues no caminho certo?

O Real Madrid vem tendo um desempenho oscilante sob o comando do técnico José Mourinho, já que a equipe ainda não apresentou o nível esperado dela nas sete primeiras rodadas do Campeonato Espanhol, apesar de contar com um elenco repleto de estrelas e de opções capazes de fazer a diferença nas diversas posições do campo.

A equipe perdeu duas partidas no início de sua trajetória na La Liga, sendo a última derrota, diante do Atlético de Madrid no dérbi da capital, a mais polêmica, não apenas por causa de alguns lances de arbitragem que geraram amplo debate, mas também pela imagem que o Real Madrid apresentou durante a partida, depois de a equipe aparecer longe de seu nível e carente de equilíbrio e eficácia.

Embora a expulsão de Dean Huijsen e o pênalti tenham desempenhado um papel evidente na mudança de rumo do dérbi e na concessão de uma vantagem maior ao Atlético de Madrid, o problema para Mourinho não começa naqueles momentos, porque o Real Madrid já vinha sofrendo antes deles, e apareceu de forma apagada tanto no plano defensivo quanto no ofensivo, com uma clara ausência de entrosamento entre os setores e a incapacidade de impor seu estilo da maneira necessária.

E agora a data Fifa chega em um momento importante para o treinador português, já que Mourinho tem cerca de três semanas para reorganizar as cartas da equipe e corrigir os erros que apareceram nas primeiras semanas, além de trabalhar para recuperar o equilíbrio entre defesa e ataque, antes de voltar às competições de novo de forma mais forte e estável.

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  • Elche CF v Real Madrid - LaLiga EA Sports 2026/27Getty Images Sport

    O apuro de Vinícius Júnior

    Vinícius Júnior encabeça a lista de questões que exigem uma intervenção rápida de José Mourinho durante a data Fifa, depois de o craque brasileiro ter mostrado uma versão completamente distante do seu nível habitual desde o início da temporada, marcando apenas um gol, além de ter desperdiçado uma série de oportunidades fáceis e perdido muitas bolas, o que o deixou longe da influência esperada dele no terço ofensivo.

    A crise de Vinícius não se limita apenas ao seu rendimento ofensivo, já que o Real Madrid também sofre com um problema claro no flanco esquerdo pela falta do apoio defensivo necessário de forma suficiente, o que deixa um espaço atrás dele que os adversários podem explorar de maneira constante. Isso ficou evidente durante o dérbi de Madri, quando o Atlético de Madrid encontrou espaços nesse flanco e conseguiu pressionar a defesa merengue por meio dele.

    As críticas dirigidas a Vinícius aumentaram no período recente, em meio a informações da imprensa que falam sobre o início da perda de paciência da torcida do Real Madrid com o jogador, com pedidos para que Yan Diomande tenha a chance de atuar como titular no lugar do brasileiro, especialmente porque Mourinho dispõe agora da data Fifa para avaliar a situação e tomar uma decisão que pode ter grande impacto na configuração da equipe na retomada das competições.

    A bola segue no campo de Mourinho. Será que o técnico português continuará renovando sua confiança em Vinícius, à espera de que o jogador recupere seu nível e saia da crise, ou tomará uma decisão mais ousada, colocando-o no banco de reservas e dando a chance a Diomande, na esperança de que isso acenda o entusiasmo do brasileiro e o leve a lutar para reconquistar seu lugar no time titular novamente?

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  • imago-sport-1083575551.jpgAgenciaLOF

    O trio de meio-campo

    Parece que José Mourinho definiu recentemente a dupla Aurélien Tchouaméni e Fede Valverde no meio-campo, com Jude Bellingham à frente dos dois, mas essa combinação ainda não parece ser a opção ideal para o Real Madrid, especialmente porque o francês e o uruguaio possuem muitas características semelhantes, começando pela força física e a capacidade de correr constantemente, até a superioridade nos duelos e na cobertura de espaços.

    Em contrapartida, o Real Madrid precisa de um jogador capaz de pensar e ditar o ritmo a partir do meio-campo, e é aí que aparece a importância de Bernardo Silva, que possui características totalmente diferentes, já que consegue manter a posse de bola sob pressão e controlar o ritmo das partidas, além de sua capacidade de dar passes que quebram as linhas e que podem colocar os atacantes do Real Madrid em melhores situações diante das defesas adversárias.

    E não foi por acaso que Pep Guardiola, ex-treinador do Manchester City, dependia enormemente de Bernardo Silva e lhe dava um papel fundamental em seu sistema, devido à sua capacidade de conectar as linhas e movimentar os ataques a partir de diferentes áreas do campo, função que o português deveria desempenhar no Real Madrid após sua contratação, para ser uma espécie de motor que daria ao meio-campo uma dimensão criativa que faltava.

    Mas a presença de Bernardo Silva no banco de reservas na maioria das partidas recentes deixa o meio-campo do Real Madrid carente de uma peça influente, capaz de mudar a forma de jogar com a bola, o que às vezes leva Arda Güler a recuar para áreas mais profundas a fim de ajudar na construção dos ataques e levar a bola ao último terço, mas essa mudança afasta o jogador turco das áreas nas quais ele pode mostrar suas capacidades ofensivas e gerar perigo.

    Por isso, caberá a Mourinho, durante a pausa, repensar a estrutura do meio-campo, não necessariamente abrindo mão de Tchouaméni ou Valverde, mas encontrando o equilíbrio entre a força física e a criatividade, e dando a Bernardo Silva o papel pelo qual o Real Madrid o contratou, para que a equipe não continue dependendo do passe direto ou das soluções individuais, e para que Arda Güler também recupere sua posição avançada em vez de ser obrigado a voltar para trás repetidamente.

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  • FBL-ESP-LIGA-ATLETICO MADRID-REAL MADRIDAFP

    Real de Mourinho sem tática definida

    O maior problema que o Real Madrid enfrenta com José Mourinho até agora talvez esteja na ausência de uma estrutura tática clara que ajude a equipe a penetrar as defesas dos adversários. Em muitas partidas, parece que o Merengue depende fortemente das habilidades individuais em vez de ter jogadas ofensivas recorrentes e ideias claras que permitam chegar ao gol dos rivais, o que faz com que o time precise constantemente de soluções excepcionais de seus jogadores.

    Kylian Mbappé surge de maneira especial como uma das principais fontes de soluções individuais para o Real Madrid, mas depender apenas de suas capacidades não pode ser um plano sustentável ao longo de toda a temporada, especialmente porque a maioria das vitórias conquistadas pela equipe veio após um sofrimento evidente, seja pela dificuldade de criar oportunidades ou pela necessidade de esperar um lance individual para definir a partida, o que reflete a dimensão do sofrimento que o time vive dentro de campo.

    Com o passar das rodadas, o Real Madrid passou a precisar de ideias mais variadas para lidar com os adversários, pois depender do mesmo estilo torna a equipe mais previsível, o que dá aos rivais uma maior chance de fechar os espaços diante de Mbappé e Vinícius e isolar o ataque do restante do time. Assim, a missão do Merengue se torna mais difícil sempre que enfrenta uma equipe boa em organização defensiva e na pressão sobre o portador da bola.

    Daí vem a importância do período de pausa para as datas Fifa para Mourinho, pois ele terá tempo para refazer as contas e trabalhar na criação de novas soluções táticas, seja por meio das movimentações dos jogadores sem a bola, da alternância constante entre as posições dos elementos ofensivos ou da melhoria da construção de jogo desde a defesa, porque o fato de o Real Madrid possuir esse tipo de craques deve se traduzir em um sistema coletivo capaz de criar oportunidades, e não apenas na espera pelo brilho de um jogador específico.

    A importância desse tema aumenta ao se observar a imagem que o Barcelona apresenta com seu técnico alemão Hansi Flick, que começou a temporada de forma forte e venceu suas sete primeiras partidas, com resultados amplos e níveis ofensivos marcantes, o que dá à disputa pelo topo de La Liga um formato diferente e coloca Mourinho diante de um desafio claro: encontrar uma identidade tática para o Real Madrid que torne a equipe mais capaz de impor seu estilo, em vez de se limitar a lidar com as circunstâncias de cada partida separadamente.

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  • FBL-ESP-LIGA-ELCHE-REAL MADRIDAFP

    Papel maior para Carlos Espí

    Carlos Espí merece um papel maior no Real Madrid nos próximos tempos, depois de provar sua capacidade de fazer a diferença mesmo entrando como reserva, já que ajudou a dar ao Merengue a vitória nos últimos instantes diante do Espanyol e do Elche, apesar de ter jogado poucos minutos, o que confirma que ele possui um faro de gol que pode ser útil para o clube merengue

    E é verdade que é difícil Espí conquistar o lugar de Kylian Mbappé na posição de centroavante, mas Mourinho pode testar outra solução, que consiste em escalar o novo reforço como atacante, com a movimentação de Mbappé para a ponta esquerda, sua posição preferida, em vez de depender sempre de Vinícius.

    Essa solução pode dar ao Real Madrid uma maior variedade no setor ofensivo, aproveitando as qualidades de finalização de Espí e recolocando Mbappé numa posição a partir da qual ele consegue criar mais perigo, tornando-se essa uma das opções que Mourinho pode testar após o fim do período de paralisação e em algumas das próximas partidas.

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