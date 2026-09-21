O Real Madrid vem tendo um desempenho oscilante sob o comando do técnico José Mourinho, já que a equipe ainda não apresentou o nível esperado dela nas sete primeiras rodadas do Campeonato Espanhol, apesar de contar com um elenco repleto de estrelas e de opções capazes de fazer a diferença nas diversas posições do campo.

A equipe perdeu duas partidas no início de sua trajetória na La Liga, sendo a última derrota, diante do Atlético de Madrid no dérbi da capital, a mais polêmica, não apenas por causa de alguns lances de arbitragem que geraram amplo debate, mas também pela imagem que o Real Madrid apresentou durante a partida, depois de a equipe aparecer longe de seu nível e carente de equilíbrio e eficácia.

Embora a expulsão de Dean Huijsen e o pênalti tenham desempenhado um papel evidente na mudança de rumo do dérbi e na concessão de uma vantagem maior ao Atlético de Madrid, o problema para Mourinho não começa naqueles momentos, porque o Real Madrid já vinha sofrendo antes deles, e apareceu de forma apagada tanto no plano defensivo quanto no ofensivo, com uma clara ausência de entrosamento entre os setores e a incapacidade de impor seu estilo da maneira necessária.

E agora a data Fifa chega em um momento importante para o treinador português, já que Mourinho tem cerca de três semanas para reorganizar as cartas da equipe e corrigir os erros que apareceram nas primeiras semanas, além de trabalhar para recuperar o equilíbrio entre defesa e ataque, antes de voltar às competições de novo de forma mais forte e estável.

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