Divine Mukasa: quem é a nova sensação do Manchester City que quer seguir os passos de Kevin de Bruyne?

Jogadores excepcionalmente talentosos, como Cole Palmer, optaram por deixar o Manchester City em busca de mais minutos na equipe principal, enquanto Romeo Lavia, Jeremie Frimpong, Jadon Sancho, Morgan Rogers e Michael Olise partiram sem jamais terem atuado pelo time principal.
Nos últimos anos, porém, um caminho — ainda que estreito — começou a se abrir entre as categorias de base e o elenco de Pep Guardiola. Rico Lewis já está em sua quarta temporada com o grupo principal, enquanto Nico O'Reilly se firmou como titular menos de um ano após sua estreia. O meio-campista, aliás, recentemente assinou um novo contrato de peso com o clube e recebeu sua primeira convocação para a seleção inglesa.
Agora, outro jovem talento, Divine Mukasa, começa a se inserir gradualmente nos planos de Guardiola, após ser integrado ao elenco profissional apenas um mês depois de completar 18 anos. A GOAL reúne tudo o que você precisa saber sobre o meio-campista que busca conquistar a confiança do treinador...
