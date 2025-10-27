+18 | Conteúdo Comercial | Aplicam-se termos e condições | Jogue com responsabilidade | Princípios editoriais
Divine Mukasa: quem é a nova sensação do Manchester City que quer seguir os passos de Kevin de Bruyne?

A base do Manchester City é uma das fábricas de talentos mais produtivas do mundo, embora a realidade seja que a grande maioria dos graduados acaba tendo que buscar sua fortuna longe do Etihad Stadium. Phil Foden é o orgulho e a alegria do sistema de jovens do City, mas por muitos anos ele foi a exceção que confirmava a regra

Jogadores excepcionalmente talentosos, como Cole Palmer, optaram por deixar o Manchester City em busca de mais minutos na equipe principal, enquanto Romeo Lavia, Jeremie Frimpong, Jadon Sancho, Morgan Rogers e Michael Olise partiram sem jamais terem atuado pelo time principal.

Nos últimos anos, porém, um caminho — ainda que estreito — começou a se abrir entre as categorias de base e o elenco de Pep Guardiola. Rico Lewis já está em sua quarta temporada com o grupo principal, enquanto Nico O'Reilly se firmou como titular menos de um ano após sua estreia. O meio-campista, aliás, recentemente assinou um novo contrato de peso com o clube e recebeu sua primeira convocação para a seleção inglesa.

Agora, outro jovem talento, Divine Mukasa, começa a se inserir gradualmente nos planos de Guardiola, após ser integrado ao elenco profissional apenas um mês depois de completar 18 anos. A GOAL reúne tudo o que você precisa saber sobre o meio-campista que busca conquistar a confiança do treinador...

  • Onde tudo começou

    Mukasa nasceu em Londres, filho de uma mãe lituana e um pai de Uganda. Ele se matriculou na academia do West Ham aos cinco anos de idade e passou uma década lá, fazendo parte de uma geração empolgante de jogadores que venceram a Premier League sub-18 e a FA Youth Cup. Com apenas 15 anos na época, Mukasa marcou na vitória que garantiu o título sobre o Arsenal antes de os Hammers superarem os Gunners por 5 a 1 na final da Youth Cup no Emirates Stadium, embora Mukasa tenha sido um substituto não utilizado naquele dia.

    Depois de conquistar o título da liga, o jovem atleta disse: "Somos uma equipe implacável e nunca vamos recuar. Sempre tentaremos ganhar e sempre tentaremos marcar gols. Ganhamos o título hoje, mas ainda não terminamos." 

    No entanto, Mukasa estava prestes a terminar sua jornada com os Irons. Ele conversou com Rangers e Newcastle, mas decidiu se juntar ao City, um mês depois de completar 16 anos. Ele venceu sua segunda FA Youth Cup em sua primeira temporada, desta vez sendo titular na final, quando o City derrotou o Leeds United por 4 a 0.

    No entanto, não foi a transição mais suave, como ele admitiu ao Manchester Evening News: "Os primeiros seis meses foram difíceis, especialmente com o City jogando de uma maneira tão diferente e com os altos padrões do clube. Não foi só eu me acostumando com o clube, foi a equipe se acostumando comigo, quais são meus atributos, tentando me ajudar a otimizá-los. Foi um pouco difícil, se acostumar com o sistema e ajustá-lo um pouco também ajudou.

    "Foi aquele senso de liberdade que eu tinha no meu clube anterior. Não consegui isso no início, mas isso é natural. Os treinadores estão acostumados a ter uma estrutura definida, então eu não posso simplesmente chegar e mudar isso. Levou um tempo para me acostumar."

    O grande avanço

    Mukasa começou a se estabelecer mais em sua segunda temporada no City, à medida que começou a jogar mais frequentemente e assumiu mais responsabilidades. Os torcedores logo passaram a notá-lo após ele marcar um hat-trick na goleada de 7 a 1 sobre o Newcastle, em dezembro de 2024.

    O primeiro gol, em particular, foi impossível de ignorar, pois Mukasa marcou diretamente do pontapé inicial. O Newcastle tinha acabado de renovar suas esperanças ao diminuir o placar para 4 a 1, mas Mukasa levou-os volta à realidade com um único chute, deixando seus oponentes atordoados ao lançar a bola pelo campo e no fundo da rede.

    Mas esta não foi a única demonstração de sua qualidade naquele dia, já que ele marcou seu segundo gol desviando a bola com o peito para o fundo da rede. O hat-trick de Mukasa contra os Magpies contribuiu para ele terminar a temporada com 17 gols e 25 assistências em 37 jogos, e sua excelente campanha justificou a decisão dos técnicos da equipe juvenil de mantê-lo nos sub-18 pela maior parte da temporada, em vez de promovê-lo ao sub-21.

    "Esperavam que eu dominasse um pouco mais nesta temporada, ajudasse a liderar o time," ele explicou. "Acho que consegui fazer isso, foi uma boa temporada. Para a minha própria confiança e relação que construí com os técnicos, jogar o tempo todo me ajudou bastante."

    Como está indo

    Mukasa foi designado para o time sub-21 nesta temporada, mas ele efetivamente subiu de nível e ganhou experiência no time principal. Ele foi chamado para se juntar ao time de Guardiola para o único amistoso de pré-temporada contra o Palermo e impressionou em sua breve participação, dando assistência com um passe de classe para o segundo gol de Tijjani Reijnders na vitória por 3 a 0.

    Ele continuou a treinar regularmente com o time principal e ficou no banco para os jogos da Premier League contra Manchester United, Arsenal e Burnley, assim como nos confrontos da Liga dos Campeões contra Napoli e Mônaco. Mukasa finalmente fez sua estreia em jogos competitivos quando começou como titular na terceira rodada da Carabao Cup contra o Huddersfield Town, em setembro.

    Ele também teve uma performance impressionante, assumindo o papel de centroavante geralmente reservado para Erling Haaland, apesar de nunca ter jogado como atacante antes, e revelou que Guardiola lhe disse para atuar mais como um falso nove. Fazendo isso, Mukasa passou a bola para Phil Foden marcar o primeiro gol e liderou a linha de ataque admiravelmente enquanto o City dominava seus adversários da terceira divisão.

    "Divine jogou incrivelmente, ele é um jogador ótimo nos espaços, teve duas ou três chances de marcar," elogiou Guardiola.  "Divine é top, top. Ele tem um senso de toque, qualidade com a bola, e lutou muito. Ele jogou muito bem."

    Maiores pontos fortes

    Embora sua taxa de gols seja impressionante, especialmente para um meio-campista, a maior qualidade de Mukasa é sua técnica, que o torna um driblador brilhante, além de alguém que pode fazer passes que rompem linhas sob pressão.

    "Ele é tão brilhante com a bola. O que ele pode fazer com a bola às vezes é inacreditável", disse o técnico do sub-18 do City, Oliver Reiss. "Às vezes parece muito fácil para ele, por causa de sua qualidade. Ele é bom com os dois pés, normalmente é canhoto mas bate escanteio com o pé direito. Então não há problema, a maneira como ele pensa, o que ele vê, é incrível para mim."

    "Confiança" é outra palavra que aparece muito nas discussões em torno de Mukasa, e é fácil ver o porquê. Afinal, é impossível marcar um gol do meio-campo, a partir do pontapé inicial, se estiver com falta de autoconfiança.

    Margem para melhorias

    Essa audácia, no entanto, nem sempre se manifesta de forma positiva. Mukasa tentou, por exemplo, "cavadinhas" em jogos de alta pressão, com resultados variados. Ele marcou um pênalti usando a técnica de Panenka quando o City superou o Midtjylland em uma disputa de pênaltis na Uefa Youth League na temporada passada, mas no confronto das quartas de final com o AZ Alkmaar, foi repetir a dose e o goleiro acabou defendendo, e o City foi derrotado por 1 a 0 graças a um gol nos acréscimos.

    Apesar de sair do torneio, Mukasa não se arrependeu de sua cavadinhas. "Faz parte do meu estilo de jogo", ele disse ao Manchester Evening News. "Gosto de assumir a responsabilidade em momentos importantes. Quer dê certo ou não, prefiro ser eu mesmo do que qualquer outra pessoa. Essa é apenas a maneira como eu jogo, não penso muito sobre isso. Eu simplesmente acabo fazendo as coisas naturalmente."

    Outras áreas em que Mukasa precisa trabalhar são sua tomada de decisão no terço final e melhorar seu pé direito.

    O próximo Kevin de Bruyne... ou Mesut Özil ?

    Mukasa citou Zinedine Zidane e Kevin De Bruyne como seus ídolos de infância, e ele teve a chance de compartilhar o campo com a lenda do City ao participar do treinamento da equipe principal na última temporada, antes do meio-campista se transferir para o Napoli.

    "De Bruyne é similar em termos de sempre buscar criar e marcar gols," explicou Mukasa. "Das vezes que treinei com eles, tentei aprender o máximo que pude com o jeito que ele se comporta, ele dá tudo de si todos os dias. Ele é uma boa pessoa para se espelhar."

    A habilidade sem esforço de Mukasa com a bola e seu toque preciso também lhe renderam comparações com Mesut Özil, e ele certamente possui a confiança audaciosa e a suavidade do ex-camisa 10 do Real Madrid, Arsenal e Alemanha. A tendência de Mukasa de usar o pé esquerdo sobre o direito faz de Özil uma comparação mais apropriada do que De Bruyne, que, embora letal com o pé esquerdo em muitas ocasiões, é predominantemente destro. 

  • O que vem a seguir?

    Depois de impressionar em sua estreia com o Huddersfield, Mukasa ficará de olho no próximo jogo do City na Carabao Cup contra o Swansea City, time da segunda divisão, para outra oportunidade. Os jogos posteriores do City na fase de grupos da Liga dos Campeões contra o Bodø/Glimt e o Galatasaray podem ser outras ocasiões adequadas para ele ganhar mais minutos no time titular de Guardiola - desde que, é claro, o City já tenha garantido sua vaga na fase de mata-mata.

    Mukasa já ficou no banco em três jogos da Premier League, embora o City esteja a apenas algumas lesões de distância de ele ser visto como uma opção viável. Se algo acontecer com Haaland, por exemplo, Mukasa pode ter outra chance de se provar no comando do ataque.

    À medida que janeiro se aproxima, é quase certo que haverá interesse em emprestar Mukasa. De fato, foi relatado que o Cardiff City queria contratá-lo durante a última janela, mas Guardiola recusou a opção para que ele pudesse se desenvolver mais próximo ao clube. E dado o sucesso de O'Reilly, que foi alvo de interesse do Chelsea antes mesmo de fazer sua estreia competitiva pelo City, Mukasa seria aconselhado a ficar por perto e ver se consegue se firmar na equipe.

