Divine Mukasa: quem é a nova sensação do Manchester City que quer seguir os passos de Kevin de Bruyne?

Mukasa nasceu em Londres, filho de uma mãe lituana e um pai de Uganda. Ele se matriculou na academia do West Ham aos cinco anos de idade e passou uma década lá, fazendo parte de uma geração empolgante de jogadores que venceram a Premier League sub-18 e a FA Youth Cup. Com apenas 15 anos na época, Mukasa marcou na vitória que garantiu o título sobre o Arsenal antes de os Hammers superarem os Gunners por 5 a 1 na final da Youth Cup no Emirates Stadium, embora Mukasa tenha sido um substituto não utilizado naquele dia.

Depois de conquistar o título da liga, o jovem atleta disse: "Somos uma equipe implacável e nunca vamos recuar. Sempre tentaremos ganhar e sempre tentaremos marcar gols. Ganhamos o título hoje, mas ainda não terminamos."

No entanto, Mukasa estava prestes a terminar sua jornada com os Irons. Ele conversou com Rangers e Newcastle, mas decidiu se juntar ao City, um mês depois de completar 16 anos. Ele venceu sua segunda FA Youth Cup em sua primeira temporada, desta vez sendo titular na final, quando o City derrotou o Leeds United por 4 a 0.

No entanto, não foi a transição mais suave, como ele admitiu ao Manchester Evening News: "Os primeiros seis meses foram difíceis, especialmente com o City jogando de uma maneira tão diferente e com os altos padrões do clube. Não foi só eu me acostumando com o clube, foi a equipe se acostumando comigo, quais são meus atributos, tentando me ajudar a otimizá-los. Foi um pouco difícil, se acostumar com o sistema e ajustá-lo um pouco também ajudou.

"Foi aquele senso de liberdade que eu tinha no meu clube anterior. Não consegui isso no início, mas isso é natural. Os treinadores estão acostumados a ter uma estrutura definida, então eu não posso simplesmente chegar e mudar isso. Levou um tempo para me acostumar."