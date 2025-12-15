Disfarçado, Neymar usa máscara para aproveitar Nova York ao lado de Bruna Biancardi
Disfarce para viver a cidade longe do assédio
Mesmo sendo uma das figuras mais reconhecidas do futebol mundial, Neymar, atacante do Santos, encontrou uma forma criativa de aproveitar Nova York com mais tranquilidade. O jogador optou por usar uma máscara que cobria todo o rosto durante um passeio pela Times Square, um dos pontos mais movimentados da cidade, conseguindo circular sem chamar a atenção de fãs e curiosos.
A experiência foi compartilhada de maneira descontraída nas redes sociais pelo craque e sua esposa Bruna Biancardi, que celebrou o fato de terem conseguido aproveitar o passeio de forma anônima.
Viagem marcada em clima de descontração
Ao longo dos dias em Nova York, Neymar publicou uma série de fotos e vídeos mostrando jantares, passeios turísticos e encontros com amigos.
Em uma das noites, o casal marcou presença em uma balada nova-iorquina. O jogador ainda surpreendeu Bruna ao comprar um combo de bebidas com velas e um letreiro personalizado, escrito 'Bru na Cozinha', fazendo referência a um projeto recente da influenciadora.
Hotel 5 estrelas
De acordo com informações, Neymar e Bruna escolheram um hotel de alto padrão localizado no Upper East Side, uma das regiões mais valorizadas de Manhattan. O casal se hospedou na suíte presidencial, situada em um andar elevado, com vista panorâmica da cidade. O espaço, amplo e sofisticado, conta com múltiplos quartos, banheiros e acesso privativo por elevador, além de detalhes arquitetônicos de alto luxo. A diária da acomodação está avaliada em cerca de US$ 40 mil.