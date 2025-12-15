Disfarçado, Neymar usa máscara para aproveitar Nova York ao lado de Bruna Biancardi

Mesmo sendo uma das figuras mais reconhecidas do futebol mundial, Neymar, atacante do Santos, encontrou uma forma criativa de aproveitar Nova York com mais tranquilidade. O jogador optou por usar uma máscara que cobria todo o rosto durante um passeio pela Times Square, um dos pontos mais movimentados da cidade, conseguindo circular sem chamar a atenção de fãs e curiosos.

A experiência foi compartilhada de maneira descontraída nas redes sociais pelo craque e sua esposa Bruna Biancardi, que celebrou o fato de terem conseguido aproveitar o passeio de forma anônima.