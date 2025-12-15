+18 | Conteúdo Comercial | Aplicam-se termos e condições | Jogue com responsabilidade | Princípios editoriais
Neymar mascarado nas férias de Nova York, em 2025
Pedro Augusto Dias

Disfarçado, Neymar usa máscara para aproveitar Nova York ao lado de Bruna Biancardi

Em viagem a Nova York, Neymar adotou estratégias inusitadas para circular longe dos holofotes, dividindo momentos de diversão ao lado de Bruna Biancardi e amigos

  • Disfarce para viver a cidade longe do assédio

    Mesmo sendo uma das figuras mais reconhecidas do futebol mundial, Neymar, atacante do Santos, encontrou uma forma criativa de aproveitar Nova York com mais tranquilidade. O jogador optou por usar uma máscara que cobria todo o rosto durante um passeio pela Times Square, um dos pontos mais movimentados da cidade, conseguindo circular sem chamar a atenção de fãs e curiosos.

    A experiência foi compartilhada de maneira descontraída nas redes sociais pelo craque e sua esposa Bruna Biancardi, que celebrou o fato de terem conseguido aproveitar o passeio de forma anônima.

  • Viagem marcada em clima de descontração

    Ao longo dos dias em Nova York, Neymar publicou uma série de fotos e vídeos mostrando jantares, passeios turísticos e encontros com amigos. 

    Em uma das noites, o casal marcou presença em uma balada nova-iorquina. O jogador ainda surpreendeu Bruna ao comprar um combo de bebidas com velas e um letreiro personalizado, escrito 'Bru na Cozinha', fazendo referência a um projeto recente da influenciadora.

  • Hotel 5 estrelas

    De acordo com informações, Neymar e Bruna escolheram um hotel de alto padrão localizado no Upper East Side, uma das regiões mais valorizadas de Manhattan. O casal se hospedou na suíte presidencial, situada em um andar elevado, com vista panorâmica da cidade. O espaço, amplo e sofisticado, conta com múltiplos quartos, banheiros e acesso privativo por elevador, além de detalhes arquitetônicos de alto luxo. A diária da acomodação está avaliada em cerca de US$ 40 mil.

