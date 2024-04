Discurso de que Jorge Jesus não poupava incomoda diretoria do Flamengo

Dirigentes reuniram números para comprovar que o português também descansava atletas

A derrota do Flamengo para o Bolívar, por 2 a 1, em La Paz, pela Copa Libertadores, segue repercutindo entre os torcedores rubro-negros. O maior questionamento está sobre as escolhas de Tite, que sequer levou jogadores importantes como Leo Pereira, Arrascaeta e Pedro para a Bolívia.

O treinador explicou a necessidade de poupar esses atletas por conta de desgaste. Antes e depois da partida, os torcedores voltaram a recordar Jorge Jesus, justificando que o treinador, campeão da Libertadores e do Brasileirão pelo clube em 2019, não poupava. O discurso, no entanto, incomoda dirigentes do clube, que chegaram a reunir números do português para comprovar que ele também poupava.