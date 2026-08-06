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Arsenal FC v FC Shakhtar Donetsk - UEFA Champions League 2024/25 League Phase MD3Getty Images Sport
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Discípulo de Slot e algoz do Barcelona: o que espera o Ahly com Posecki?

Especiais e Opinião
M. Pusic
Al-Ahli
Campeonato Saudita
Países Baixos
Arábia Saudita

Uma nova fase na história do Al-Raqi

A escolha do Al-Ahli saudita pelo holandês Marino Pusic não foi apenas uma solução rápida após a saída de Matthias Jaissle, mas sim uma aposta em um treinador que carrega uma escola de futebol bem definida, que acredita no futebol ofensivo e na pressão alta, depois de ter construído seu nome em mais de uma passagem europeia, chegando a comandar o Shakhtar Donetsk na vitória sobre o Barcelona na Liga dos Campeões da Europa.

E apesar de o nome de Pusic não ter o brilho midiático de alguns dos grandes treinadores, sua trajetória revela uma personalidade técnica que possui ideias claras e experiências variadas, o que levou a diretoria do Al-Ahli a lhe conceder a missão de comandar o "Al-Raqi" em um dos períodos mais difíceis pelos quais o clube passa.

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    Da escola de Slot ao comando do Al Ahly

    Bosic começou sua trajetória como treinador dentro da escola holandesa, onde trabalhou como auxiliar de seu compatriota Arne Slot no Alkmaar, antes de acompanhá-lo também no Feyenoord, período em que adquiriu muitos dos detalhes táticos que fizeram de Slot um dos treinadores de maior destaque na Europa.

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    Depois disso, iniciou sua caminhada como técnico, comandando o Twente em seu retorno à primeira divisão holandesa, antes de viver sua etapa mais importante com o Shakhtar Donetsk, da Ucrânia, onde conquistou o Campeonato Ucraniano, venceu a Copa da Ucrânia duas vezes e apresentou atuações notáveis na Liga dos Campeões da Europa.

    Seus momentos europeus mais marcantes foram quando comandou o Shakhtar na vitória sobre o Barcelona na fase de grupos da edição de 2023-2024, em um resultado que confirmou a capacidade do treinador de administrar grandes jogos e competir com clubes gigantes.

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  • Identidade ofensiva clara

    Bosic se apoia em uma filosofia ofensiva baseada na posse de bola positiva, na pressão alta e no desejo constante de marcar um gol a mais que o adversário, ideias que ele declarou em mais de uma ocasião durante seu período no comando do Shakhtar.

    O treinador holandês acredita que o futebol ofensivo não pode dar certo sem uma defesa forte, por isso sempre associa a pressão antecipada à recuperação rápida da bola no campo de ataque, a fim de manter o adversário sob pressão constante.

    Ele também não acredita na existência de uma formação fixa, mas prefere a flexibilidade tática, apoiando-se com frequência no esquema 4-3-3, com a possibilidade de mudar para o 4-2-3-1 conforme a natureza do adversário e as circunstâncias da partida.

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    Por que ele se encaixa no Al Ahly?

    Talvez o que mais caracterize Bošić seja o fato de suas ideias se ajustarem, em grande medida, à identidade do Al Ahli nas últimas temporadas, pois a equipe conta com elementos ofensivos de destaque e jogadores que dominam bem a posse de bola e a movimentação entre as linhas, aspectos que estão em sintonia com o estilo do treinador.

    Além disso, ele concede grande liberdade aos laterais para avançar e criar oportunidades, e dá enorme importância às movimentações sem bola e à troca de posições, junto com a valorização de um alto condicionamento físico e da disciplina coletiva, elementos que podem ajudar o Al Ahli a recuperar sua personalidade rapidamente.

    Em contrapartida, porém, o verdadeiro desafio para Bošić continua sendo conquistar a confiança da torcida após a saída de Jaissle e provar que aquilo que apresentou na Europa também pode dar certo dentro da Roshn League, onde a natureza da competição e as pressões são diferentes, e onde a obtenção de resultados se torna o primeiro critério para julgar qualquer treinador.

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