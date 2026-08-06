Bosic começou sua trajetória como treinador dentro da escola holandesa, onde trabalhou como auxiliar de seu compatriota Arne Slot no Alkmaar, antes de acompanhá-lo também no Feyenoord, período em que adquiriu muitos dos detalhes táticos que fizeram de Slot um dos treinadores de maior destaque na Europa.

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Depois disso, iniciou sua caminhada como técnico, comandando o Twente em seu retorno à primeira divisão holandesa, antes de viver sua etapa mais importante com o Shakhtar Donetsk, da Ucrânia, onde conquistou o Campeonato Ucraniano, venceu a Copa da Ucrânia duas vezes e apresentou atuações notáveis na Liga dos Campeões da Europa.

Seus momentos europeus mais marcantes foram quando comandou o Shakhtar na vitória sobre o Barcelona na fase de grupos da edição de 2023-2024, em um resultado que confirmou a capacidade do treinador de administrar grandes jogos e competir com clubes gigantes.