A escolha do Al-Ahli saudita pelo holandês Marino Pusic não foi apenas uma solução rápida após a saída de Matthias Jaissle, mas sim uma aposta em um treinador que carrega uma escola de futebol bem definida, que acredita no futebol ofensivo e na pressão alta, depois de ter construído seu nome em mais de uma passagem europeia, chegando a comandar o Shakhtar Donetsk na vitória sobre o Barcelona na Liga dos Campeões da Europa.
E apesar de o nome de Pusic não ter o brilho midiático de alguns dos grandes treinadores, sua trajetória revela uma personalidade técnica que possui ideias claras e experiências variadas, o que levou a diretoria do Al-Ahli a lhe conceder a missão de comandar o "Al-Raqi" em um dos períodos mais difíceis pelos quais o clube passa.