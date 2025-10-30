Dirigente diz que Lionel Messi foi rejeitado pela Arábia Saudita

Messi ainda não se comprometeu em participar na Copa do Mundo de 2026, enquanto a equipe de Lionel Scaloni busca defender seu título de 2022 na América do Norte no próximo ano. "É especial fazer parte da Copa do Mundo, gostaria de estar lá, sentir-me bem e ser uma parte importante para ajudar minha equipe se eu estiver lá", disse Messi.

"Vou avaliar isso no dia a dia quando começar a pré-temporada no próximo ano com o Inter Miami e ver se realmente posso estar a 100%, se posso ser útil para o grupo, para a equipe. Então tomarei uma decisão.

"Claro, estou realmente ansioso porque é uma Copa do Mundo. Acabamos de ganhar a última, e poder defendê-la novamente em campo seria incrível, porque sempre é um sonho jogar pela seleção, especialmente no torneio mais importante."