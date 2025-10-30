Dirigente diz que Lionel Messi foi rejeitado pela Arábia Saudita
- AFP
Messi indeciso sobre participação na Copa do Mundo
Messi ainda não se comprometeu em participar na Copa do Mundo de 2026, enquanto a equipe de Lionel Scaloni busca defender seu título de 2022 na América do Norte no próximo ano. "É especial fazer parte da Copa do Mundo, gostaria de estar lá, sentir-me bem e ser uma parte importante para ajudar minha equipe se eu estiver lá", disse Messi.
"Vou avaliar isso no dia a dia quando começar a pré-temporada no próximo ano com o Inter Miami e ver se realmente posso estar a 100%, se posso ser útil para o grupo, para a equipe. Então tomarei uma decisão.
"Claro, estou realmente ansioso porque é uma Copa do Mundo. Acabamos de ganhar a última, e poder defendê-la novamente em campo seria incrível, porque sempre é um sonho jogar pela seleção, especialmente no torneio mais importante."
Dirigente saudita faz afirmação sobre Messi
Em uma tentativa de se manter em forma antes da Copa do Mundo de 2026, a equipe de Messi supostamente contatou um importante dirigente saudita para ver se existia a possibilidade dele fazer uma passagem de curto prazo na Saudi Pro League antes do grande evento do mês de julho.
"Durante o último Mundial de Clubes, a equipe de Messi me contatou e ofereceu para ele jogar na Arábia Saudita porque a MLS vai parar por quase quatro meses," disse Abdullah Hammad, CEO da Mahd Sports Academy, durante um podcast.
"O jogador queria se manter em forma e se preparar para a Copa do Mundo de 2026. Isso aconteceu com David Beckham quando ele estava no Los Angeles Galaxy e foi para o AC Milan."
Beckham foi emprestado ao Milan no início de 2009 e novamente em 2010 em uma tentativa de manter o preparo físico durante a entressafra da MLS, e algo semelhante pode acontecer com Messi quando a campanha de playoffs do Inter Miami chegar ao fim.
- Getty Images Sport
Potencial empréstimo para a Arábia Saudita foi rejeitado
No entanto, Messi não se mudará para a Arábia Saudita no início do ano, de acordo com Hammad, após explicar que ele transmitiu a oferta ao ministro dos esportes, que a rejeitou. "O ministro deixou claro que a liga saudita não serviria como plataforma de preparação para outros torneios", disse Hammad.
E quando questionado se a Arábia Saudita havia recusado a chance de contratar Messi, mesmo temporariamente, ele respondeu: "Isso é verdade."
A campanha de Messi na MLS pode ir até dezembro, enquanto o Inter Miami busca o título da MLS Cup. Os Herons estão em vantagem na série contra o Nashville após uma vitória por 3 a 1 no primeiro jogo.
O jogador de 38 anos marcou duas vezes na última partida e espera aumentar o número de gols na temporada, que já chega a 31, no segundo jogo, no Geodis Park, que acontece neste fim de semana. O Inter Miami terminou em terceiro na Conferência Leste na temporada regular, apenas um ponto atrás do primeiro lugar.
Cristiano Ronaldo levou a Liga Saudita para o mainstream
O futebol saudita tem ganhado popularidade nos últimos anos devido à transferência de Cristiano Ronaldo para o Al-Nassr em 2023. O atacante português mudou-se para o Oriente Médio após passagens pelo Manchester United - duas vezes -, Real Madrid e Juventus.
Desde então, jogadores como Karim Benzema, Neymar, Riyad Mahrez e Sadio Mané também se transferiram para a Liga Saudita após a mudança de Cristiano.
O Al-Nassr atualmente lidera a liga após somar 18 pontos nas seis primeiras partidas, marcando 21 gols nesse processo, com João Félix liderando a artilharia ao marcar nove vezes desde sua chegada na última janela de transferências
A Arábia Saudita sediará a Copa do Mundo de 2034, que provavelmente acontecerá no fim do ano, como foi o caso do Catar em 2022, já que o clima do Oriente Médio em julho chega a temperaturas insustentáveis de se jogar.