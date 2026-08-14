Diniz quebra silêncio sobre saída de Memphis e admite frustração no Corinthians

O empate sem gols entre Corinthians e Rosario Central, na Argentina, pelas oitavas de final da Libertadores, ficou em segundo plano durante a entrevista coletiva de Fernando Diniz. Pela primeira vez desde o fim das negociações, o técnico falou sobre a saída de Memphis Depay e admitiu ter ficado frustrado com a decisão do presidente Osmar Stabile.

Diniz revelou que esperava trabalhar com o atacante e afirmou que, do ponto de vista do departamento de futebol, a renovação estava praticamente acertada.

"Fiquei muito triste e decepcionado com o desfecho. Tinha uma vontade muito grande de trabalhar com ele. Meu contato com ele foi de muita qualidade, entendimento e fazer coisas boas juntos. Naquele estágio que estava era uma impossibilidade", disse.

"Estava praticamente fechado, para nós estava fechado. Faltavam detalhes pequenos. Uma pena para mim e para o Corinthians. Eu tinha muito gosto de poder trabalhar com o Memphis, poderíamos fazer uma dupla interessante. Infelizmente não foi dessa vez", lamentou.

A decisão também repercutiu dentro do elenco. Segundo Diniz, jogadores e integrantes do departamento de futebol sentiram o desfecho, principalmente pela relação construída por Memphis durante os quase dois anos no clube.

"Todo mundo sentiu no departamento de futebol. O Marcelo Paz, o Julio Manso e todos os jogadores. O Memphis ficou dois anos aqui. Além dos títulos, ele criou relações com todo mundo. De repente, ele até viria para a viagem, estava tudo certo", explicou.

Apesar da frustração, o treinador fez questão de valorizar a postura dos jogadores que enfrentaram o Rosario Central. Para Diniz, o momento negativo fora de campo serviu como combustível para o grupo buscar um resultado importante na Argentina.

"Teve uma frustração. Os jogadores foram mais uma vez fora de série, como têm sido comigo. Entrega e doação. Eles conseguiram fazer de um evento triste uma motivação para ter uma entrega maior", afirmou.