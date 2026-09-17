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Pedro Augusto Dias

Diniz defende Memphis após pênalti perdido: “Ele teve coragem”

Corinthians
Corinthians x Estudiantes
Copa Libertadores
F. Diniz
M. Depay

Técnico do Corinthians abraçou atacante após cobrança desperdiçada que confirmou eliminação para o Estudiantes na Libertadores

Fernando Diniz saiu em defesa de Memphis Depay após a eliminação do Corinthians na Libertadores. O atacante teve nos pés a oportunidade de levar a decisão contra o Estudiantes para os pênaltis, mas mandou a cobrança para fora no último lance da derrota por 1 a 0, na Neo Química Arena. Depois da partida, o treinador fez questão de dividir a responsabilidade pelo resultado e destacou a coragem do holandês para assumir a batida.

O episódio provocou forte impacto emocional em Memphis, que ficou caído no gramado após o erro e recebeu um abraço de Diniz. O técnico afirmou que o jogador estava se sentindo "a pior pessoa do mundo" naquele momento, diante do peso da cobrança, mas lembrou que outros grandes nomes do futebol também já desperdiçaram penalidades decisivas.

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    Diniz tira peso de Memphis após eliminação

    Na avaliação do treinador, não seria correto atribuir ao atacante a queda do Corinthians. Diniz ressaltou a importância da partida para o clube e lembrou que o confronto estava entre os mais relevantes da história alvinegra.

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    "Tem muito serviço prestado pelo clube, é muito difícil bater o pênalti. Foi um dos jogos mais importantes da história do clube, um clube com 116 anos e apenas uma Libertadores conquistada. Não perdeu só o Memphis, perdeu todo mundo."

    O técnico também explicou o motivo de ter ido ao encontro do atacante imediatamente depois da cobrança. Para Diniz, assumir a responsabilidade em um momento de tamanha pressão demonstra personalidade, mesmo que o resultado tenha sido negativo.

    "Eu abracei o Memphis, o cara está se sentindo a pessoa do mundo neste momento, porque recai tudo sobre ele. E não é assim. No fundo, bater pênalti, o cara tem que ter muita coragem. Ele tem coragem para bater e errou. E erra-se pênalti. Quantos jogadores estrelados na história do futebol mundial erraram pênaltis importantes? Hoje foi o dia de ele errar."

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  • Renovação não explica erro na cobrança

    A situação contratual de Memphis também foi abordada na entrevista. O jogador passou por um período de indefinição sobre a renovação com o Corinthians, e Diniz reconheceu que uma resolução antecipada poderia ter permitido que o atacante retomasse a condição física mais rapidamente.

    O treinador, porém, descartou estabelecer uma relação direta entre o processo e o pênalti desperdiçado diante do Estudiantes. Ele citou ainda a participação decisiva de Memphis contra o Rosario Central em fase anterior da competição.

    "Mediante as coisas fossem resolvidas mais rápidas, o Memphis teria voltado antes, estaria em forma mais rápido. Mas, ele perdeu o pênalti. Ele não perdeu o pênalti por conta de tudo isso, ele perdeu porque perdeu. Não há garantias de que se os problemas fossem resolvidos antes, o pênalti ia entrar. Contra o Rosario, ele foi determinante para passarmos de fase. Quando eu chamei ele, corremos o risco e o estádio veio abaixo. Não dá para condicionar a perda do pênalti a isso."

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