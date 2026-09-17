Diniz defende Memphis após pênalti perdido: “Ele teve coragem”

Na avaliação do treinador, não seria correto atribuir ao atacante a queda do Corinthians. Diniz ressaltou a importância da partida para o clube e lembrou que o confronto estava entre os mais relevantes da história alvinegra.

"Tem muito serviço prestado pelo clube, é muito difícil bater o pênalti. Foi um dos jogos mais importantes da história do clube, um clube com 116 anos e apenas uma Libertadores conquistada. Não perdeu só o Memphis, perdeu todo mundo."

O técnico também explicou o motivo de ter ido ao encontro do atacante imediatamente depois da cobrança. Para Diniz, assumir a responsabilidade em um momento de tamanha pressão demonstra personalidade, mesmo que o resultado tenha sido negativo.

"Eu abracei o Memphis, o cara está se sentindo a pessoa do mundo neste momento, porque recai tudo sobre ele. E não é assim. No fundo, bater pênalti, o cara tem que ter muita coragem. Ele tem coragem para bater e errou. E erra-se pênalti. Quantos jogadores estrelados na história do futebol mundial erraram pênaltis importantes? Hoje foi o dia de ele errar."