Diniz defende Memphis após pênalti perdido: “Ele teve coragem”

Fernando Diniz saiu em defesa de Memphis Depay após a eliminação do Corinthians na Libertadores. O atacante teve nos pés a oportunidade de levar a decisão contra o Estudiantes para os pênaltis, mas mandou a cobrança para fora no último lance da derrota por 1 a 0, na Neo Química Arena. Depois da partida, o treinador fez questão de dividir a responsabilidade pelo resultado e destacou a coragem do holandês para assumir a batida.
O episódio provocou forte impacto emocional em Memphis, que ficou caído no gramado após o erro e recebeu um abraço de Diniz. O técnico afirmou que o jogador estava se sentindo "a pior pessoa do mundo" naquele momento, diante do peso da cobrança, mas lembrou que outros grandes nomes do futebol também já desperdiçaram penalidades decisivas.