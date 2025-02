Diego León: quem é a joia paraguaia da lateral esquerda que pode resolver os problemas do Manchester United

O paraguaio de 17 anos é o mais novo talento que os Red Devils contrataram como parte da visão de longo prazo da INEOS

Desde a saída de Patrice Evra em 2014, o Manchester United enfrenta dificuldades na lateral esquerda. A posição foi tão negligenciada que, nos últimos 12 meses, a equipe praticamente atuou sem um lateral esquerdo de ofício. Tyrell Malacia ainda luta para se recuperar de duas cirurgias no joelho, enquanto Luke Shaw sofre com lesões constantes.

Essa carência em uma área tão crucial prejudicou profundamente o desempenho da equipe. Foi um dos principais fatores para o clube registrar sua pior posição de todos os tempos na Premier League na última temporada e enfrentar uma campanha atual desastrosa. Diogo Dalot foi forçado a atuar na esquerda, apesar de ser muito mais adequado para a direita. Além disso, a chegada de Ruben Amorim, adepto de uma defesa com três zagueiros e alas, aumentou a demanda física na função, ressaltando ainda mais a necessidade de reforços.

Felizmente, o clube deu prioridade à contratação de um lateral esquerdo promissor: Diego Leon. O jovem paraguaio, que vem se destacando em sua primeira temporada profissional pelo Cerro Porteño, concordou em se juntar ao United no próximo verão europeu. Aos 17 anos, Leon é um atleta físico e ambicioso, com o perfil ideal para brilhar na equipe de Amorim. Ele é capaz de percorrer toda a lateral, representando uma ameaça constante tanto no ataque quanto na defesa.

Mais artigos abaixo

Leon é mais um talento jovem contratado pelo United a um custo acessível. Recentemente, o clube trouxe Chido Obi-Martin do Arsenal e Sekou Kone, astro da seleção sub-17 de Mali. Esses movimentos seguem o sucesso com Alejandro Garnacho, que chegou do Atlético de Madrid em 2020.

A GOAL apresenta detalhes sobre Diego Leon, o jogador que está prestes a se tornar a primeira contratação da era Ruben Amorim e que tem tudo para se tornar uma peça fundamental no projeto do técnico português nos próximos anos.