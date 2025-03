Dibu Martinez pode não ser o melhor goleiro do mundo - mas o ídolo de Aston Villa e Argentina está na história como o rei da catimba

O ex-goleiro do Arsenal adora o jogos grandes e aproveita qualquer oportunidade para provocar seus adversários

Emiliano "Dibu" Martinez é um dos goleiros mais vencedores do futebol moderno. O camisa 1 da Argentina desempenhou um papel crucial na conquista da Copa do Mundo de 2022 pelo seu país e nos dois sucessos na Copa América antes e depois disso, registrando impressionantes 12 jogos sem sofrer gols nesses três torneios.

Ele também conseguiu levantar a FA Cup antes de deixar o Arsenal para o Aston Villa em 2020, e é o único homem a ter vencido o estimado Troféu Yashin em duas ocasiões. "Eu me sinto como o melhor goleiro do mundo? Bem, um pouco, sim, deixe-me aproveitar", disse Martinez ao DSports depois de ganhar o prêmio pelo segundo ano consecutivo na cerimônia da Bola de Ouro de 2024.

Ele certamente gostou de segurar esse título, mas realmente o merece? A resposta é não, especialmente não à frente de jogadores verdadeiramente de altíssimo nível como Thibaut Courtois, Alisson , Jan Oblak e Gianluigi Donnarumma. Martinez é um bom goleiro que fez um trabalho notável para conquistar tanto depois de esperar oito anos por sua chance de brilhar no Arsenal, mas ele não é um excelente goleiro.

Mais artigos abaixo

Quando Martinez eventualmente pendurar as luvas, ele será lembrado mais por suas habilidades de catimba do que por aquelas com suas mãos ou pés. Ele é o maior provocador do futebol, um goleiro que parece obter mais satisfação em irritar os adversários do que em vencer, o que - para melhor ou pior - continua a destacá-lo entre seus pares.