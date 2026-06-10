O Parma acompanha com grande atenção as negociações envolvendo Emiliano Martinez e a Juventus: não para se inserir na disputa, mas sim pelas repercussões que isso pode ter no mercado de transferências do clube, já que o goleiro japonês Zion Suzuki pode estar envolvido.
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Dibu Martinez na Juventus? O Aston Villa se precave e pensa em Suzuki, do Parma
SUZUKI: O QUE VEM A SEGUIR?
Quando não estava fora de jogo por lesão, Suzuki esteve entre os melhores: segundo Fabrizio Romano, o Aston Villa o incluiu em uma lista de possíveis substitutos de Dibu Martinez, caso ele seja transferido para a Juventus. Outro goleiro que faz parte dessa lista é James Trafford, do Manchester City.
DIBU-JUVE, A SITUAÇÃO
O Aston Villa está pronto para se separar de Martinez: as negociações estão em andamento, pois é preciso chegar a um acordo entre os dois clubes envolvidos. Os Villans avaliam Martinez em cerca de 15 milhões de euros para tentar fechar a negociação e chegar a um acordo, mas a Juventus — graças ao trabalho do agente do jogador argentino — está tentando pressionar para reduzir a exigência financeira do clube inglês, buscando chegar a um valor que seja inferior a 10 milhões de euros.
Ainda há uma diferença na avaliação, mas não tão grande: a Juventus quer fechar o negócio com Dibu Martinez e chegar a um acordo total o mais rápido possível.