Fala Michele Di Gregorio, a partir de hoje oficialmente emprestado com opção de compra da Juventus ao Bournemouth: "Estou felicíssimo por estar aqui. É um momento fundamental da minha carreira e é por isso que considero que a escolha de vir para o Bournemouth foi a certa".





O goleiro acrescenta, como relata o TuttoJuve.com: "Percebi a grande vontade do clube de me ter aqui e a ambição de continuar crescendo para alcançar objetivos importantes. A Premier League é o campeonato mais bonito do mundo: para mim é uma honra estar aqui e ter a oportunidade de me testar em um nível tão alto".