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Gianluca Minchiotti

Traduzido por

Di Gregorio: "Estou felicíssimo". E apaga a Juventus das suas redes sociais

Juventus
Bournemouth
M. Di Gregorio

O goleiro fala após a transferência para o Bournemouth por empréstimo com opção de compra

Fala Michele Di Gregorio, a partir de hoje oficialmente emprestado com opção de compra da Juventus ao Bournemouth: "Estou felicíssimo por estar aqui. É um momento fundamental da minha carreira e é por isso que considero que a escolha de vir para o Bournemouth foi a certa".


O goleiro acrescenta, como relata o TuttoJuve.com: "Percebi a grande vontade do clube de me ter aqui e a ambição de continuar crescendo para alcançar objetivos importantes. A Premier League é o campeonato mais bonito do mundo: para mim é uma honra estar aqui e ter a oportunidade de me testar em um nível tão alto".

  • Sportmediaset destaca que, após a oficialização da transferência para o Bournemouth, Di Gregorio apagou de seus perfis nas redes sociais qualquer vestígio das duas temporadas vividas na Juventus. Restaram apenas três posts, publicados hoje, relacionados à sua nova aventura na Inglaterra. Nenhuma referência à Juventus na bio nem no restante do perfil. Di Gregorio, nascido em 1997, jogou na Juventus de 2024 até hoje, com um saldo de 84 partidas disputadas e 84 gols sofridos.

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