Destino de Victor Osimhen é desperdício e resultado de fracasso no mercado da bola

O nigeriano estava destinado a se juntar a Real Madrid, PSG ou a um grande clube inglês na última janela, mas acabou em um time da Europa League

Victor Osimhen tinha um plano. Ele até renovou seu contrato com o Napoli em dezembro de 2023, com aumento salarial, mas nunca quis ficar no Estádio Diego Armando Maradona depois da temporada 2023/24.

O atacante sabia para onde queria ir e, mais importante, como chegaria lá. "Desde que comecei a jogar profissionalmente, sou eu quem toma as decisões", disse à CBS Sports em janeiro", e tudo estava dando certo para mim." Mas isso mudou.

Na madrugada de 3 de setembro de 2024, Osimhen foi recebido com grande entusiasmo ao chegar a Istambul para finalizar os trâmites do seu empréstimo ao Galatasaray. Ele pode ter sorrido, mas não era um sorriso que estava em seus planos. Foi uma humilhação inesperada, uma conclusão desastrosa para uma saga de rumores de transferências, entre Osimhen e Napoli, que não teve vencedores - apenas perdedores.

