Destaque do Vasco, Rayan vira alvo de disputa entre Real Madrid e Tottenham
Batalha por Rayan
Os Spurs acompanham Rayan de perto há meses, animados com sua evolução acelerada e produção consistente. No entanto, segundo o jornal O Dia, o clube do norte de Londres pode ser superado pelo Real, que avalia uma proposta na casa de € 50 milhões (R$ 324 milhões) ao reavaliar suas opções ofensivas para a próxima janela. Os merengues veem Rayan como uma alternativa relevante diante do empréstimo iminente de Endrick ao Lyon. Uma oferta nesse patamar eleva o nível da negociação: supera a avaliação inicial de € 40 milhões mencionada quando o interesse do Tottenham veio a público, evidenciando a rápida valorização do atacante.
- Getty Images Sport
Scout e paciência do Tottenham por negócio
O Tottenham, por sua vez, não acelerou tratativas formais. De acordo com o Na Torcida Vascaínos, o auxiliar técnico Matt Wells e o olheiro Alex Fraser realizaram análises detalhadas das atuações de Rayan, com uma observação atenta ao duelo recente contra o Fluminense, pela semifinal da Copa do Brasil. Os relatórios foram bem positivos, com elogios à movimentação, à frieza nas finalizações e à inteligência tática. Ainda assim, o clube inglês segue com cautela. O Vasco mantém controle total do futuro do atleta e não tem pressa. Recentemente, o clube renovou com Rayan até 2028 e fixou uma multa rescisória de € 80 milhões (R$ 519 milhões), o que lhe garante força nas negociações.
Barcelona acompanha de perto
Segundo o jornal Sport, o diretor esportivo Deco monitora de perto a ascensão de Rayan, cuja fase recente voltou a chamar atenção. A admiração não é nova: em trabalhos anteriores de observação para o Barcelona, o ex-jogador português teria recomendado o atacante quando ele tinha apenas 15 anos. Apesar dos vínculos, Rayan não pretende se transferir na janela de janeiro. O foco imediato é seguir evoluindo no Vasco, onde a sequência de jogos e as responsabilidades aceleraram seu crescimento. Uma convocação para a seleção brasileira de Carlo Ancelotti visando a Copa do Mundo do próximo ano é apontada como objetivo pessoal importante; depois disso, a ida à Europa será reavaliada.
- Getty Images Sport
Investimento do Tottenham
A confiança do Tottenham no mercado ganhou impulso com um reforço financeiro relevante. No início da temporada, o clube confirmou uma injeção de £ 100 milhões em capital por parte do fundo da família Lewis, acionistas majoritários do clube, fortalecendo a posição dos Spurs no planejamento de longo prazo. A diretoria entende o investimento como oportunidade para competir com mais agressividade por talentos de elite, especialmente jovens capazes de moldar o futuro do time. Rayan se encaixa perfeitamente nesse perfil, e o Tottenham acredita que sua abordagem estruturada e um caminho claro de desenvolvimento podem pesar a favor quando chegar a hora.
“Temos o prazer de anunciar que nosso acionista majoritário, o fundo da família Lewis, por meio da ENIC Sports & Development Holdings Ltd (ENIC), injetou £ 100 milhões de novo capital no clube”, diz comunicado no site oficial do Tottenham. “Esse aporte fortalecerá ainda mais a posição financeira do clube e oferecerá recursos adicionais para manter o foco no sucesso esportivo de longo prazo. Esse capital adicional faz parte do compromisso contínuo da família Lewis com o clube e seu futuro.”
O presidente não executivo Peter Charrington acrescentou: “Como afirmei há algumas semanas, nosso foco é estabilidade e dar poder à equipe de gestão para cumprir as ambições do clube. Sei que a família Lewis também é ambiciosa para o futuro. O compromisso de capital de hoje reflete essa ambição, e agradeço pelo apoio contínuo. Faremos tudo para garantir que Vinai e sua equipe tenham o suporte necessário para levar o clube adiante.”
O Tottenham volta a campo pela Premier League neste fim de semana contra o Liverpool, enquanto o Real Madrid enfrenta o Sevilla no Santiago Bernabéu antes da pausa de fim de ano. Rayan, por sua vez, está focado na grande final da Copa do Brasil, contra o Corinthians, no Maracanã, no domingo (21). O primeiro jogo acabou em 0 a 0 na Neo Quimica Arena.