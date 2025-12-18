A confiança do Tottenham no mercado ganhou impulso com um reforço financeiro relevante. No início da temporada, o clube confirmou uma injeção de £ 100 milhões em capital por parte do fundo da família Lewis, acionistas majoritários do clube, fortalecendo a posição dos Spurs no planejamento de longo prazo. A diretoria entende o investimento como oportunidade para competir com mais agressividade por talentos de elite, especialmente jovens capazes de moldar o futuro do time. Rayan se encaixa perfeitamente nesse perfil, e o Tottenham acredita que sua abordagem estruturada e um caminho claro de desenvolvimento podem pesar a favor quando chegar a hora.

“Temos o prazer de anunciar que nosso acionista majoritário, o fundo da família Lewis, por meio da ENIC Sports & Development Holdings Ltd (ENIC), injetou £ 100 milhões de novo capital no clube”, diz comunicado no site oficial do Tottenham. “Esse aporte fortalecerá ainda mais a posição financeira do clube e oferecerá recursos adicionais para manter o foco no sucesso esportivo de longo prazo. Esse capital adicional faz parte do compromisso contínuo da família Lewis com o clube e seu futuro.”

O presidente não executivo Peter Charrington acrescentou: “Como afirmei há algumas semanas, nosso foco é estabilidade e dar poder à equipe de gestão para cumprir as ambições do clube. Sei que a família Lewis também é ambiciosa para o futuro. O compromisso de capital de hoje reflete essa ambição, e agradeço pelo apoio contínuo. Faremos tudo para garantir que Vinai e sua equipe tenham o suporte necessário para levar o clube adiante.”

O Tottenham volta a campo pela Premier League neste fim de semana contra o Liverpool, enquanto o Real Madrid enfrenta o Sevilla no Santiago Bernabéu antes da pausa de fim de ano. Rayan, por sua vez, está focado na grande final da Copa do Brasil, contra o Corinthians, no Maracanã, no domingo (21). O primeiro jogo acabou em 0 a 0 na Neo Quimica Arena.