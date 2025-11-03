Destaque do Arsenal admite que oferta do Real Madrid é "tentadora"

Saliba tem falado regularmente sobre seu desejo de conquistar títulos com o Arsenal. Ele tem duas vitórias na Community Shield em seu currículo, mas ainda está aguardando por troféus mais importantes.

Após renovar seu contrato com os Gunners, e ignorar qualquer fofoca de transferência, ele disse o seguinte: “Para ser honesto, eu não estava realmente focado nos clubes de fora, eu estava apenas focado aqui. Eu sabia que queria ficar aqui por mais anos, então não estava realmente focado nos outros clubes. Então estou feliz por estar aqui e assinei um novo contrato, então foco total no meu clube.

“Eu não ganhei nada aqui, exceto a Community Shield. Não fiz nada por este clube para pensar em sair. Quero ficar aqui e ganhar muitos troféus. Eu amo este clube. Não posso deixar este clube sem dar algo de volta para eles (os torcedores). Minha primeira escolha foi ficar aqui e ganhar tudo primeiro".

“Temos um bom time, jogamos bem, somos bons. Só nos faltam troféus. A equipe e eu daremos tudo para ganhar este título. Claro, as pessoas não vão se lembrar de você se você não ganhar nada. Então, no final, são troféus, troféus, troféus.”