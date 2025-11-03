Destaque do Arsenal admite que oferta do Real Madrid é "tentadora"
O contrato de Saliba com o Arsenal
Saliba se tornou uma presença importante para o Arsenal, formando uma parceria ao lado de Gabriel Magalhães no coração da defesa. Uma coleção de atuações seguras ao longo de um período prolongado de tempo foi recompensada com um novo contrato até o verão de 2030.
O Arsenal espera que esse acordo afaste qualquer interesse indesejado de longe, com as conversas sobre a saída sendo encerradas por enquanto. Saliba está feliz em seu ambiente atual, mas está ciente de que a especulação continuará quando se trata de desafios futuros potenciais.
- Getty
Por que Saliba está ignorando o interesse do Real Madrid
Havia muitos rumores sobre admiradores da Espanha antes de uma extensão ser negociada no Emirates, com o Real Madrid nutrindo um interesse forte no defensor. No entanto, nenhuma oferta oficial do Santiago Bernabéu foi apresentada.
Saliba admite ter ficado um pouco balançado, pois é impossível ignorar Los Blancos e sua coleção de Galácticos. O jogador de 24 anos disse ao Le10 Sport quando questionado sobre os vínculos com o Real: “Claro, é sempre tentador quando um clube como esse tenta te atrair, mas para mim, [meu desejo] era ficar no Arsenal. Primeiro, ganhar troféus, antes de pensar em qualquer outra coisa.”
Busca por troféus
Saliba tem falado regularmente sobre seu desejo de conquistar títulos com o Arsenal. Ele tem duas vitórias na Community Shield em seu currículo, mas ainda está aguardando por troféus mais importantes.
Após renovar seu contrato com os Gunners, e ignorar qualquer fofoca de transferência, ele disse o seguinte: “Para ser honesto, eu não estava realmente focado nos clubes de fora, eu estava apenas focado aqui. Eu sabia que queria ficar aqui por mais anos, então não estava realmente focado nos outros clubes. Então estou feliz por estar aqui e assinei um novo contrato, então foco total no meu clube.
“Eu não ganhei nada aqui, exceto a Community Shield. Não fiz nada por este clube para pensar em sair. Quero ficar aqui e ganhar muitos troféus. Eu amo este clube. Não posso deixar este clube sem dar algo de volta para eles (os torcedores). Minha primeira escolha foi ficar aqui e ganhar tudo primeiro".
“Temos um bom time, jogamos bem, somos bons. Só nos faltam troféus. A equipe e eu daremos tudo para ganhar este título. Claro, as pessoas não vão se lembrar de você se você não ganhar nada. Então, no final, são troféus, troféus, troféus.”
- AFP
Os desafios para Saliba
Uma mudança para Madri permitiria a Saliba reunir-se com Kylian Mbappé, seu companheiro de seleção francesa e com quem já trabalhou nas categorias de base no AS Bondy. Quando questionado se eles poderiam se tornar colegas de clube novamente em 2026, Saliba disse ao Le10 Sport: “Não, não, a conexão de Bondy é com a seleção francesa, por enquanto.”
A França está perto de garantir a qualificação para a Copa do Mundo de 2-26, com Saliba e Mbappé sendo dois dos principais nomes do selecionado que vai em busca do Tri na América do Norte.
Saliba esperará ir para esse evento como vencedor do título da Premier League, com o Arsenal liderando o ritmo inicial no futebol inglês. A equipe de Mikel Arteta abriu uma vantagem de seis pontos sobre os concorrentes, enquanto busca garantir a dominância doméstica pela primeira vez desde os lendários ‘Invincibles’ de 2003/04.