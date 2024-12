"Desta vez eu ganhei" - O alívio de Kylian Mbappé com o título mundial do Real Madrid no palco onde Lionel Messi foi campeão pela Argentina K. Mbappe Real Madrid La Liga Copa do Mundo França

Mbappé ganhou seu segundo troféu como jogador do Real Madrid, sem Lionel Messi para causar mais problemas no Estádio Lusail, no Catar