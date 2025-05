Desistir de Casemiro foi um erro! Como o brasileiro ressurgiu sob Ruben Amorim na trajetória do Manchester United na Liga Europa

O meio-campista respondeu aos críticos para lembrar a todos de seu bom nível

Casemiro foi tão dominante na vitória retumbante do Manchester United no Athletic Club na semana passada que muitos comentaristas declararam que estavam vendo o jogador que dominou no Real Madrid, o xerifão mais confiável de Zinedine Zidane, que ganhou quase todos os troféus possíveis entre 2013 e 2022. Mas se você perguntasse ao próprio jogador sobre sua exibição no San Mames, ele provavelmente compararia com uma era mais recente.

"Analisando minha carreira individualmente, minha melhor temporada como jogador profissional foi a primeira com o United", disse Casemiro ao Diario AS em fevereiro. "Não coletivamente em termos de troféus. Ganhar a Liga dos Campeões com o Real Madrid foi o auge. Mas, como jogador, acho que minha primeira temporada em Old Trafford foi quando vimos o melhor Casemiro."

Mas se você perguntasse ao brasileiro sobre a melhor fase de sua carreira, ele teria todo o direito de escolher o momento atual, quando se tornou um dos principais protagonistas da marcha do United rumo à final da Liga Europa.

O fato de Casemiro ser um dos jogadores mais decisivos dos Red Devils no momento crucial da temporada não deve ser surpresa. Afinal, era isso que o clube estava procurando quando assinou com o vencedor em série vindo do Real Madrid em 2022 por £ 60 milhões e o tornou um dos seus maiores salários.

Mesmo assim, dado que apenas um ano atrás sua carreira em alto nível foi declarada encerrada e ele foi incentivado a considerar a aposentadoria, a ressurreição de Casemiro parece um milagre do futebol.